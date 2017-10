El PNV pide una solución al problema de la OTA

El PNV h apedido al gobierno, que «reflexione, que deje de lado sus propios intereses y busque el beneficio de los errenteriarras» en el conflicto surgido en relación a la OTA. «El problema del aparcamiento es evidente. Está claro que el actual sistema no da solución y hay que mejorarlo», subraya.

Los jeltzales subrayan que se trata de un tema «complicado». «Por un lado, para el equipo de gobierno han prevalecido sus intereses políticos por encima de otros criterios y, por otro, ha habido falta de definición sobre el funcionamiento del nuevo sistema».

El PNV explica que «desde que el equipo de gobierno dio a conocer su decisión de publificar los servicios de grúa y de OTA, se ha visto que han trabajado a conciencia la estrategia para apoyar dicha decisión, no así la publificación misma del servicio. El relato de EH Bildu y Errenteria Irabaziz ha sido cumplir el compromiso dado con respecto a la publificación de servicios y mejorar no sólo los servicios de grúa y OTA, sino también la seguridad ciudadana al aumentar la plantilla de la policía local. Un bonito relato para justificar una decisión supuestamente beneficiosa para todos. Sólo una pega, los trabajadores de grúa y OTA que perderían sus puestos de trabajo, pero para esto también tenía un plan el equipo de gobierno, por tanto, un bonito regalo. Pero estas bonitas historia de cuento de hadas pierden su encanto al trasladarlas a la realidad. ¿Se dará realmente un mejor servicio? ¿Se reforzará realmente la seguridad ciudadana? ¿Se da una solución real al problema de los trabajadores? Y... ¿Se publifica realmente el servicio en su totalidad?.No parece».

Consideran que «el servicio de grúa no acarrea grandes cambios, simplemente será la policía municipal la encargada de darlo, sin embargo el de OTA cambia totalmente. ¿Tenemos garantías de este nuevo sistema vaya a mejorar el servicio? Según admitió el equipo de gobierno no se sabe muy bien cómo se ofrecerá, la adjudicación está en marcha y esperan las propuestas de las empresas licitadoras. Sí, hay una adjudicación en marcha. Es decir, la publificación no será total, ya que una empresa ofrecerá parte de los servicios a través de un contrato. Aunque la policía municipal será la encargada de conducir los vehículos controladores, la empresa adjudicataria requerirá de personal, como mínimo, para el mantenimiento del sistema».

En cuanto a las subrogaciones del actual personal, dice el PNV que «el alcalde vuelve a tener un doble discurso, ya que señala que hará lo posible por que la subrogación tenga lugar y sin embargo no incluye esta cláusula en el pliego de la licitación, con lo cual, ya no es posible que la subrogación tenga lugar, una vez más se dice una cosa y los hechos demuestran la contraria. La consecuencia es que los trabajadores dejarán de trabajar para y los errenteriarras y lo harán otros, eso sí, como los actuales, sin haber pasado ninguna oposición. Desgraciadamente, tampoco se refuerza, la policía local, ya que al aumento de la plantilla va aparejado también un aumento de las tareas».

Para el PNV la actuación del gobierno «no tiene ni pies ni cabeza. La única justificación posible son las prisas por cumplir el compromiso adquirido en cuanto a las publificaciones, habiendo pasado ya más de media legislatura. Intereses político por encima de los intereses d los errenteriarras».

Finalizan diciendo que «el equipo de gobierno nos invitó a hacer una reflexión conjunta acerca de las publificaciones. Hagamos pues esa reflexión, en cooperación y en el conjunto de todos los servicios, no sólo los que quedan por publificar. Esperamos que en esa reflexión se nos informe durante el proceso, no una vez tomada la decisión». Asimismo, piden que haga partícipes también a los trabajadores y que no se enteren por la prensa».