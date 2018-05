Los pensionistas intensifican sus movilizaciones Uno de los asistentes portaba un cartel con un claro mensaje. LUISMA RODRÍGUEZ ERRENTERIA. Martes, 8 mayo 2018, 00:16

Los jubilados de Errenteria van a intensificar sus movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones. Ayer, convocados por Duintasuna y los clubes de jubilados de Oarsoaldea llevaron a cabo su concentración de cada lunes primero de mes, que concluyó con una manifestación por las calles del centro de Errenteria.

Los convocantes destacaron que este mes se han organizado dos manifestaciones territoriales en Donostia, la primera de las cuales tuvo lugar el pasado sábado con una nutrida participación. Asimismo hicieron un llamamiento a tomar parte en la que volverá a celebrarse el día 26, también en la capital guipuzcoana y por su parte ellos mantendrán las concentraciones seguidas de manifstaciones en la Herriko Plaza.

Lectura de un escrito

Durante la concentración de ayer leyeron un escrito dirigido a «los partidos que han acordado este último pacto sobre las pensiones», en el que señalaban que «les tenemos que decir que es incaceptable poner el derecho a una pensión pública a expensas de la negociación presupuestaria entre partidos políticos y les decimos que nuestras pensiones, no son moneda de cambio para utilizar y manipular cuando a ellos les interesa». Criticaron asimismo que «hasta hace prácticamente un mes hemos estado oyendo machaconamente por los partidos poíticos que han realizado ese pacto que no había dinero para las pensiones. ¿Por qué les tenemos que creer este racano pacto al que han llegado que no garantiza un sistema público de pensiones?». Añadieron que tiene que «quedar claro que la revalorización de las pensiones tiene que ser automática en función de los aumentos de los costes de la vida de cada año y para siempre».

Finalmente hicieron un llamamiento al Gobierno Vasco a «poner más atencion contra el fraude fiscal y la corrupción, subir los impuestos a las grandes fortunas, empresas, bancos y monopolios y distribuir mejor el dinero recaudado, con lo que este problema de las pensiones actuales y futuras no existiría».