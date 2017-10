Obeso expone en Merkatuzar

Durante estos días se puede ver la exposición 'Entre la emoción y la razón' de Xabier Obeso en la sala José Luis Caso de Merkatuzar, que se podrá visitar hasta mañana día 14 de octubre en horario de 17.30 a 20.30. La muestra tiene un claro propósito didáctico. La idea nace de «la necesidad que existe de acercar el arte a la ciudadanía facilitando su comprensión, pues se constata el alarmante alejamiento de éste con el público, a pesar de que nunca antes se había contado con tantos medios para su difusión».

Se trata pues de una exposición interactiva, proponiendo que el espectador y el artista interactúen de una manera fácil y divertida. Para ello, recurre a un personaje que recuerda al artista y que irá dando instrucciones al espectador, proponiendo, a modo de juego, una nueva forma de ver una exposición.

En cuanto a su obra, se podría calificar de arte filosófico y trascendental. «Filosófico, porque vuelca en los cuadros reflexiones sobre las cuestiones que le preocupan. Trascendental, porque trasciende los límites de lo conocido, profundizando en el inconsciente. Para ello utiliza un lenguaje de símbolos que son comunes a todas las culturas. Arte es igual a emoción. Da lo mismo el lenguaje artístico o estilo en el que se exprese, puede ser más abstracto o más figurativo pero si no hay emoción, no es arte. El arte no necesita ser intelectualizado, ni tampoco se puede explicar, el arte solo se puede sentir».