Fanderia acoge hoy el IV Triatlón Escolar Triatlón escolar. Oarsotri Triatloi Taldea se presentó el jueves en el Xera, al igual que la prueba que se celebrará hoy. / ARIZMENDI Organizado por Oarsotri Triatloi Taldea, que tras cuatro años trabajando se presentó al público LUISMA RODRÍGUEZ ERRENTERIA. Sábado, 5 mayo 2018, 00:36

Hoy se va a celebrar la cuarta edición del triatlón escolar de Oarsoaldea en las instalaciones deportivas de Fanderia, de 9.00 a 14.00 horas. La competición ha sido organizado por miembros de Oarsotri Triatloi Taldea, que la presentaron el jueves por la tarde en Xera Gastroteka, uno de los principales patrocinadores del club.

Podrán participar los escolares de 5º y 6º curso (alrededor de 670 niños y niñas), dentro del programa de Eskola Kirola de la comarca. Como es conocido, el triatlón, a pesar de ser un solo deporte, está compuesto por tres disciplinas diferentes: natación, ciclismo y carrera a pie.

Las distancias que deberán cumplimentar los escolares en la prueba son las siguientes: 50 metros de natación, 1.400 metros de ciclismo y 650 metros de carrera a pie. El material y el espacio que se necesitan para cambiar de disciplina se dispondrán en la pista de hierba situada al lado de la piscina. Allí, los escolares deberán cambiarse de ropa, coger y dejar la bici...

Cada participante tendrá que llevar el equipamiento necesario para cada actividad. Para natación, chanclas, gorro, bañador y gafas de nadar. Para ciclismo, casco, una camiseta, zapatillas y bici. Y por último, para correr, una camiseta y zapatillas.

Para la celebración de esta jornada se utilizará la piscina de Fanderia para la prueba de natación, el bidegorri para la carrera a pie y se habilitará para la prueba ciclista el circuito urbano situado entre la Avenida del Touring y la Avenida de Fanderia, que discurre entre la estación del topo de Fanderia y la entrada principal al campo de fútbol. Será un circuito de doble sentido. La salida y la meta de la prueba estará situada a la altura de la piscina, en la parte central del circuito. La 'zona de transición', donde los deportistas realizarán el cambio de equipamiento, estará ubicada en el césped de la piscina.

El triatlón tendrá dos transiciones: de natación a ciclismo y de ciclismo a correr. En dichas transiciones cada participante tendrá que ponerse y quitarse el equipamiento necesario para cada modalidad de forma apropiada y segura. El personal voluntario de Oarsotri Happytalde Triatloi Kluba dará asistencia técnica a esta jornada. Asimismo, la asociación OTXE (Oarsoaldeko Txirrindularitza Eskola) prestará su ayuda en los aspectos relacionados con la mecánica de la bicicleta. El circuito estará totalmente cerrado al tráfico y delimitado al público por vallas. Se utilizará el frontón de Fanderia como consigna.

Seguridad

Oarsotri señaló que «especialmente en las actividades dirigidas a los niños hay que dar mucha importancia a las medidas de seguridad. Por ello, como prueba incluida en el programa de deporte escolar, todos los participantes ya tienen un seguro deportivo. También habrá una ambulancia con su dotación correspondiente en el circuito. La circulación de vehículos estará completamente cerrada en el circuito de bicicleta y habrá unos 60 voluntarios a lo largo de todo el circuito, que asegurarán que se cumplan todas la medidas de seguridad». En este sentido, quisieron «agradecer a a las diferentes instituciones que nos ayudan a organizar este triatlón, entre ellas las federación Guipuzcoana y Vasca de Triatlón, los ayuntamientos de la comarca de Oarsoaldea y la empresa Serviocio-BeOne».

Destacaron que «el objetivo de esta prueba es dar la oportunidad a los escolares de Oarsoaldea de conocer, vivir y disfrutar del triatlón. Muchas veces se piensa que el triatlón es un deporte únicamente dirigido a las personas adultas, pero nosotros estamos en contra de esa afirmación. Creemos que es muy necesario trabajar la cantera.

El Ayuntamiento ha informado de que por la realización de la prueba «el circuito estará cortado al tráfico hoy desde las 8.00 de la mañana hasta las 14.00 horas. La circulación desde el número 17 de la Avenida de Fanderia también estará cortada».

Asimismo, no se podrán estacionar los vehículos en las zonas señalizadas del circuito hasta las 15.00 horas de hoy. Igualmente, no se podrán mover, durante la celebración de la prueba los vehículos estacionados en el circuito y en los garajes correspondientes a los números 1 al 15 de la Avenida de Fanderia. Por otra parte, durante la prueba, los vehículos que estén en los garajes de la calle Darío de Regoyos podrán salir, pero no entrar». Para las personas participantes y público que quiera acercarse a la zona deportiva de Fanderia, recomiendan acudir en bicicleta o caminando.

Cierre de la piscina

Con motivo de esta competición la piscina y la zona de hidroterapia de Fanderia permanecerán cerradas hoy sábado de 9 a 14 horas, mientras que el resto de la instalación seguirá abierta en su horario habitual. Las personas que lo deseen pueden acudir al Polideportivo de Galtzaraborda. Desde el Ayuntamiento «queremos pedir comprensión a todas las personas que, de una manera u otra, puedan verse afectadas por el desarrollo de esta actividad deportiva».