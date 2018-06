Extrabajadores de la OTA piden al consistorio una mesa de negociación OTA. Los extrabajadores dieron a conocer ayer su postura. / ARIZMENDI Aseguran haber hecho «intentos para que la publificación se llevara a cabo en otros términos» LUISMA RODRÍGUEZ ERRENTERIA. Sábado, 9 junio 2018, 00:28

Los nueve extrabajadores de la OTA de Errenteria que perdieron su empleo al publificar el Ayuntamiento el servicio, hicieron ayer un llamamiento en la sede local de ELA al consistorio «ante el surrealismo y la gravedad del asunto para que se siente con nosotras y proponga una salida digna a esta situacion, ya que creemos que ni las trabajadoras, ni la gente del pueblo merecemos esta salida».

Los trabajadores dijeron que han pasado ya unos meses desde que el Ayuntamiento «decidiera publificar la OTA y despidiera a la plantilla». «Como ya es sabido, antes de que fueran efectivos los despidos y desde el mismo momento en el que supimos de la publificación del servicio, hemos hecho intentos para cambiar la intención del Ayuntamiento e intentar que la publificación se llevara a cabo en otros términos. Queremos recordar que desde un principio nuestra única reivindicación ha sido la defensa de los puestos de trabajo y que seguimos en esa lucha».

Prosiguieron diciendo que «también es sabido que el Ayuntamiento rechazó todas nuestras propuestas aferrándose a un informe jurídico y que al final el acuerdo no fue posible. Se materializaron los despidos y, como no podía ser de otra manera, optamos por la vía judicial en defensa de nuestros derechos como trabajadoras».

Explicaron que «después de varios juicios y una dura etapa ya tenemos todas las sentencias emitidas por los diferentes juzgados de Donostia y todas ellas, sin excepción, reconocen que los despidos fueron injustos y que la responsabilidad es del Ayuntameinto. Siempre hemos remarcado la responsabilidad política del Ayuntamiento en este tema, pero ahora cabe decir con más contundencia que la publificación se podía haber hecho de otra forma y que nuestros puestos de trabajo se podrían haber mantenido».

Conclusiones

En esta situación sacan unas conclusiones «que dividiríamos en dos partes, por un lado las consecuencias y condenas de las sentencias y por otro el posicionamiento y actitud del Ayuntamiento frente a las citadas consecuencias».

Estiman que el Ayuntamiento es el responsable de los despidos y tiene que readmitir a la plantilla o en su defecto optar por indemnizarla y en el caso de algunas trabajadoras no existe opción a la indemnización y por tanto en cualquier caso tendrán que optar por la readmisión».

«Hoy -manifiestan- queremos denunciar las decisiones del Ayuntamiento frente a dichas opciones. No entendemos que en vez de optar por la readmisión de todas, hayan elegido indemnizarnos en aquellos casos en que las sentencias lo permiten. Les ha parecido mejor idea destinar una cantidad cercana a 700.000 euros de dinero público al pago de indemnizaciones».

En los casos en los que las sentencias no dan opción de la indemnización el Ayuntamiento «ha decidido que nos readmitirá por que no le queda otra opción, pero argumenta que no existe ningún puesto para nosotras y por tanto nos pagará el salario sin que tengamos que ir a trabajar».

Critican que «en cualquiera de los casos por el empeño de llevar a cabo una decisión política, le parece mejor opción el despilfarro de dinero público, que la defensa de nuestros puestos de trabajo».

Los extrabajadores de la OTA finalizaron diciendo que «como ciudadanas nos parece inaceptable que todas tengamos que pagar de nuestros bolsillos por un acto injusto del Ayuntamiento y como trabajadoras también queremos denunciar la gravedad que supone que el Ayuntamiento nos prive de nuestro derecho a trabajar. Queremos recordar que nuestro deseo es trabajar, recuperar nuestros puestos de trabajo y unas condiciones dignas y en ningún caso deseamos recibir un dinero que proviene del pueblo a cambio de no hacer nada».