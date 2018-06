El cuento musical 'Ametsen Bidea', este domingo

La Iglesia de Fátima acogerá este domingo 10 a partir de las 19.30 la representación del cuento musical participativo 'Ametsen Bidea', que llega de la mano de Kontari, cuyos 46 miembros se verán reforzados por alumnos de 7 a 10 años de los colegios de la villa; Koldo Mitxelena, Bizarain y Orereta Ikastola y de Errenteria Musikal, con lo que se reunirán más de 130 artistas en el escenario.

Los detalles del musical fueron presentados ayer por el director de Landarbaso, Iñaki Tolaretxipi, la directora de Kontari, Maddalen Dorronsoro y el actor Asier Oruesagasti, que ha colaborado en un taller de formación con los jóvenes actores y el domingo será el narrador del espectáculo. También asistieron Alaitz Lete en representación de Orereta Ikastola, Amaia Etxebeste del Koldo Mitxelena y Edurne Soroa de Bizarain.

Tolaretxipi explicó que la entrada costará 5 euros para los adultos y 2 para los niños y se puede adquirir ya en la taquilla de Niessen, o desde una hora antes del espectáculo en Fátima. Habrá una pantalla gigante de 9x3 metros para seguir la actuación, que durará unos 80 minutos y se instalará una potente iluminación y sonido.

Maddalen Dorronsoro dijo que 'Ametsen Bidea' tiene como eje la historia de unas niñas a las que «les fascina soñar, pero que sin embargo sienten que no tienen suerte en la vida, que no son especiales, pero un día mientras una come un caramelo, pasará algo mágico con el envoltorio».

Adaptación musical

Está basada en un cuento musical de cinco movimientos de Josu Elberdin y Kontari la ha adaptado hasta convertirlo en un musical de quince movimientos. No faltarán en personajes como domadores de circos, mimos y clowns, piratas o druidas.

Dorronsodo destacó el trabajo que han realizado en las pasadas semanas con los escolares «en sesiones muy dinámicas, en las que han aprendido canto y a trabajar la voz y el habla» y también participaron en un taller con el actor Asier Oruesagasti, quien les enseñó a realizar distintas expresiones faciales, mediante el juego.

Tolaretxipi agradeció a los patrocinadores del musical, Kutxa Kultur, Aramendia o Lacturale.