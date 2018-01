Carmen Becerra cerrará mañana el ciclo de guitarra Concierto. José Luis Insausti, Carmen Becerra y Miguel Iraeta ayer en la sede de los Amigos. / ARIZMENDI LUISMA RODRÍGUEZ ERRENTERIA. Sábado, 27 enero 2018, 00:54

La guitarrista catalana Carmen Becerra, nacida en Taroga aunque desde hace 17 años reside en Gipuzkoa, los últimos ocho en Errenteria, protagonizará el concierto de cierre del ciclo de guitarra clásica organizado este mes por la Asociación de Amigos de la Basílica y que abrió hace dos semanas el guitarrista guipuzcoano Unai Insausti.

Su actuación, que será mañana domingo a partir de las 12.00 horas en la Basílica. fue dada a conocer ayer en la sede de la entidad organizadora por José Luis Insausti y Miguel Iraeta, en representación de los Amigos de la Basílica y contó con la presencia de la propia Becerra.

Insausti señaló que será un brillante colofón a este ciclo de guitarra que abrió Unai Insausti y que ofreció «un concierto maravilloso y que gustó muchísimo. Pero estoy seguro de que el de Carmen Becerra también será un concierto inolvidable, ya que ambos son dos genios de la guitarra y yo he tenido ocasión de verla en algún concierto y me he enamorado de la calidad de su actuación».

REACCIONESJosé Luis Insausti Amigos de la Basílica «Ya nos habían dicho varios grupos que la acústica de la Basílica es muy buena, pero el guitarrista Unai Insausti nos lo ratificó tras su concierto y destacó que la misma destacaba por su gran limpieza y claridad para hacer llegar el sonido» Carmen Becerra Guitarrista «He elegido un repertorio popular y variado para este concierto, en el que habrá dos boleros, la obra 'Asturias', de Albeniz y que a pesar de su título está inspirada en el folclore andaluz y música del Renacimiento con la obra Canarios».

Insausti se mostró satisfecho de poder ofrecer un ciclo de un instrumento como la guitarra, que completa los habituales conciertos corales y «este año queremos también que tengan protagonismo los grupos instrumentales».

Por su parte Carmen Becerra señaló que para ella es un privilegio poder tocar en la Basílica que dispone de una excelente acústica que «hace que el sonido llegue con gran limpieza al público». Agradeció la invitación de José Luis Insausti y de los Amigos y explicó que también es especial el concierto al tocar en el pueblo en el que vive desde hace ocho años. Becerra adelantó que si Unai Insausti hace dos semanas ofreció un concierto de música culta, «en mi concierto del domingo yo he optado por un repertorio de música popular, que al fin y al cabo es el alma de un pueblo».

Así interpretará una jota de una gran dificultad técnica y también habrá música vasca con danzas vascas y la interpretación de un aurresku con arreglos de Eduardo Zudaire. Tocará también 'La del pañuelo rojo', que aunque atribida a Ignacio Tabuyo es en realidad una composición de Avelino Aguirre y también Dos Danzas españolas».