Udane Garro (Escritora errenteriarra de 17 años): «Se investigan las muertes en un pueblo de la campiña»

La joven escritora de Errenteria -aunque en la actualidad reside en Irun- Udane Garro Iglesia, de 17 años, va a presentar hoy viernes, a las 19.00 horas en la Casa Xenpelar, su primera novela titulada 'Lil Murphy' y que ha sido publicada por la editorial Atlantis de la localidad madrileña de Aranjuez. Además de dicha presentación, también firmará libros dedicados para todas aquellas personas que acudan al acto.

Udane Garro estudia en la actualidad en el Instituto Oiartzo y acaba de finalizar primer curso de bachillerato y cuando acabe el próximo curso tiene intención de comenzar estudios universitarios de filología inglesa en Gasteiz.

-¿Cuándo comenzaste a escribir?

«Se han interesado tres editoriales y al final me he decidido por Atlantis de Aranjuez»

-Escribir me ha gustado desde siempre, pero de una manera más en serio ha sido cuando tenía catorce años.

-'Lil Murphy' es tu primer libro, ¿te ha costado encontrar una editorial que lo publique?

-Sí, es mi primer libro. Cuando terminé la novela la mandé a varias editoriales. Algunas me propusieron la autoedición, pero soy estudiante de bachillerato y no tengo dinero para hacerlo. Al final tres me respondieron favorablemente y elegí de todas ellas a Atlantis, ya que me causó buena impresión. De hecho uno de sus responsables estará hoy en la presentación.

-¿El libro está ya a la venta en librerías?

-Se han editado en la primera tirada 60 ejemplares, que ya se pueden adquirir en internet en la página web de la editorial que es: edicionesatlantis.com y en Amazon. En librerías se pondrá a la venta dentro de unas semanas y ya me han confirmado que se podrá comprar en Xenpelar Kultur Denda en Errenteria y en Elkar en Donostia.

-¿Cuál es el argumento de la novela?

-Es una novela de suspense, que está localizada en un pueblo de ficción, en la campiña, que puede ser inglesa o de un país anglosajón. En dicho pueblo se va muriendo gente, hasta llegar a pensar que se trata de un pueblo maldito y unos investigadores y la protagonista se dedican a esclarecer dichos crímenes.

-¿Qué personajes hay y quién es Lil Murphy?

-Lil Murphy es un personaje de la trama, que no se puede desvelar y que se descubre al final de las 250 páginas. La narradora y principal protagonista es Laura Bennett, que junto con sus amigos del pueblo ayudan en la resolución de los crímenes al investigador Staswky, que a su vez es apoyado por su madre, Lilian Foster, que está ya retirada, pero que al sucederse los crímenes vuelve para colaborar con su hijo.

-Por el argumento tiene claras reminiscencias con la novelista inglesa Agatha Christie, ¿te has inspirado en ella?

-Bueno he leído un par de libros suyos y algo me he inspirado, pero mi principal fuente de inspiración es la escritora estadounidense Becca Fitzpatrick, que es la autora de la saga 'Hush Hush'.

-¿Has estado en algún país anglosajón para conocer sus pueblos?

-Estuve hace dos años en Londres, pero nunca en un pueblo de la campiña. Para ello me ha servido la serie 'Pequeñas mentirosas', que se desarrolla también en un pueblo ficticio y que me ha servido de base para ambientarme.

-Tras este libro, ¿estás trabajando o tienes ya escrito algún otro?

-No tengo acabado ningún otro libro, pero tengo intenciones de seguir escribiendo. Ya he esbozado algo para mi próximo libro, que irá en la línea de suspense que tiene también este primero.