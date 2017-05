El PNV pide que se limpien las pintadas en Orereta Ikastola en Lino

El grupo municipal de EAJ-PNV ha registrado esta semana una petición en el Ayuntamiento, solicitando la limpieza de las pintadas de la fachada del edificio de la Ikastola situado en la plaza Lehendakari Agirre.

Según los jeltzales «los espacios en los que se educa a niñas y niños, deberían estar al margen de las disputas políticas, ya que unas pintadas que no pueden comprender, pero pueden causarles confusión, no deberían tener cabida en un espacio en el que permanecen a diario».

En opinión del PNV «en una sociedad como la nuestra, ya de por sí muy politizada, incluir en esto a las y los niños desde tan corta edad, no beneficia a nadie. Cuando crezcan, serán capaces de comprender tanto los temas como las reivindicaciones, pero mientras tanto, entendemos que es más beneficioso para ellos educarlos en valores humanos, sin interferencias, en lugar de confundirlos con ideas o reivindicaciones políticas que aún no son capaces de comprender».

EAJ-PNV dice que «no está a favor, en general, de las pintadas indiscriminadas. No nos parece ni limpio ni apropiado que, en un espacio público que pertenece a todas y todos las y los errenteriarras, así como en edificios de titularidad privada, sin ninguna petición previa ni solicitud de permiso, se pinten las paredes o se cuelguen pancartas».

Opinan además que este caso «es más grave que niñas y niños de corta edad, estén rodeados a diario, en el entorno en el que se les educa, de mensajes que puedan provocarles confusión.

Respeto

Asimismo y «al hilo de las diferentes manifestaciones gráficas de reivindicaciones», los jeltzales han querido dirigir una petición a la ciudadanía en su conjunto.

Dicen que «podemos encontrar pancartas y carteles por doquier en nuestro municipio y no creemos que sea algo que contribuya a que Errenteria tenga un aspecto adecuado y limpio. Pero últimamente hemos detectado una presencia cada vez mayor de los mismos. Las pancartas, cada vez más numerosas, no respetan ni los árboles, y hemos podido ver, también, un cartel pegado en un monumento, concretamente, en el dedicado a Koldo Mitxelena, y pedimos que esto no se convierta en costumbre».

Para finalizar, EAJ-PNV ha querido señalar, que todos «tenemos derecho a la libertad de expresión y a hacer uso de la misma para realizar nuestras reivindicaciones, pero que este derecho debe ejercerse siempre desde el respeto a los demás. Errenteria es de todas y de todos, y las y los errenteriarras debemos realizar nuestras reivindicaciones desde el respeto al prójimo, ya que el respeto hacia los demás, es uno de los pilares sobre los que se sustenta la convivencia».