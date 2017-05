El gobierno local presenta la oferta pública de empleo con 27 plazas

Los concejales Jaione Karrikiri de EH Bildu y Ion Collar de Irabaziz, presentaron ayer en el consistorio la oferta de empleo para el año 2017 que promueve el Ayuntamiento «en base al compromiso con la creación y consolidación de empleo de calidad». Se ofertarán 27 plazas, 17 de ellas de turno libre.

Karrikiri explicó que con esta oferta «se da respuesta a las funciones que son prioritarias para el funcionamiento de los servicios públicos y consolida, haciendo fijas, aquellas plazas integradas en áreas que son esenciales y que se consideran estratégicas del Plan de Legislatura».

Destacó la apuesta del gobierno local por «convocar el máximo de plazas permitidas por las tasas de reposición impuestas legalmente. Las limitaciones legales actuales impiden al Ayuntamiento convocar todas las plazas que están cubiertas por interinos como sería su deseo». Para cumplir con la normativa «se han tenido que priorizar determinadas plazas y se han tenido en cuenta las prioridades y servicios que debe prestar el Ayuntamiento».

Jaione Karrikiri explicó que de las 21 plazas que se podrían convocar por promoción interna se sacan 10 plazas, para cuya elección se han seguido los mismos criterios. Subrayó que por las limitaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2008, en la actualidad el 29% de la plantilla municipal es interino y la OPE de 2017 rebajará dicho porcentaje al 20%, «reforzando la estabilidad de la plantila del personal».

Las 27 plazas se convocarán mediante procesos selectivos de igualdad y mérito. Las 17 plazas de turno o libre acceso serán: un licenciado en derecho, 4 asistentes sociales, 7 agentes de la Policía Local, 1 enfermero de medicina del trabajo, 1 ingeniero técnico, dos plazas de delineante (una para una persona discapacitada) y una plaza de técnico de convivencia comunitaria y cooperación. Todas tendrán perfil lingüístico 3, excepto la de licenciado en derecho que será el 4 y la de agentes de policía local que será el 2.

Teniendo en cuenta la tasa de reposición, la OPE incluye el total de las 12 plazas vacantes existentes en las áreas consideradas prioritarias y también se ofertan el máximo de plazas posibles, 5 en este caso, en el resto de las áreas.

La cobertura de la de enfermero se considera prioritaria para llevar a cabo la actuación sanitaria dentro del servicio de prevención propio que tiene el Ayuntamiento y las cuatro restantes obedecen «a la necesidad de su consolidación por tratarse de puestos integrados en áreas imprescindibles del Plan de Legislatura».

Promoción interna

En cuanto al turno restringido o de promoción interna, la OPE recoge 10 plazas que son las de un responsable del servicio de atención integral ciudadana, tres de administrativos, un técnico de Educación y Juventud, un dinamizador cultural, 3 oficiales de Brigada Volante y un director de Servicios Sociales. Todas las plazas tiene un perfil lingüístico 3, excepto la de oficiales que será del 2.

Karrikiri señaló que la plaza de responsable del SAC y de tres administrativos para el mismo «configurarán un servicio de referencia para la ciudadanía desde el que se ofrecerán de forma integral la mayor parte de servicios municipales que no requieren de intervención técnica especializada. Su implantación está prevista para enero de 2018 y permitirá consolidar plazas de calidad y apostar por el potencial humano del Ayuntamiento».

Las otras plazas que también se incluyen «obedecen al criterio de la necesidad de su consolidación y refuerzo de la plantilla en esos ámbitos, por tratarse de puestos actualmente ocupados por personas en comisión de servicios.

La plaza de director de Servicios Sociales «está integrada en un sector cuya cobertura se considera prioritaria por atender a la protección de las personas, otro de los pilares estratégicos del gobierno».

Discapacidad

Por último Karrikiri destacó el hecho de que una plaza de delineante se destine a personas con una discapacidad igual o superior a 33%, cumpliendo con el mandato de reserva de un 7% de las plazas convocadas para discapacitades del Estatuto de empleo público. La OPE y la convocatoria de las pruebas selectivas se distriburán a lo largo de 2017 y 2018.

La edil también aclaró que «el resto de las plazas vacantes existentes en la plantilla y que no se incluyen en esta convocatoria pese a «que también son prioritarias para el Ayuntamiento para cumplir el Plan Estratégico, han quedado sin ofertar dadas las limitaciones legales aún existentes aludidas y las restantes de promoción interna, once en total, no se pueden convocar en estos momentos por una cuestión de eficacia, ya que la propuesta estructura organizativa no puede asumir un mayor número de convocatorias y la incorporación de este nuevo personal necesita de períodos de establidad. Estas plazas serán objeto de una intervención futura en materia de oferta pública de empleo».