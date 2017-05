Teatro en Mikelazulo con 'Aquí va a venir un cataclismo'

Desde Mikelazulo Kultur Elkartea han señalado que «nuestro Eztena versión 2017 está casi en su punto y espera su momento para anunciarse a vosotros, su querido público, pero mientras tanto os hemos preparado dos sesiones de Zizt! en mayo».

La primera de estas dos representaciones tendrá lugar este domingo 7 de mayo, a las 19 horas, y estará protagonizada por JB Pedradas con la obra 'Aquí va a venir un cataclismo', último capítulo de la trilogía comenzada con 'Pepinos podridos (en el frigo)' primero y 'No estoy para nadie' después, ambas representadas en Mikelazulo anteriormente.

En este caso JB «se mete en la piel de Montse Miguélez, psiquiatra» y la sinopsis dice lo siguiente «la doctora Miguélez, psiquiatra en horas bajas, se desnuda mentalmente. El público, que esperaba asistir a una conferencia sobre trastorno bipolar, se encuentra ante una mujer desquiciada que lee en público su diario íntimo».

«Su obsesión por mostrar los aspectos más ocultos de su personalidad -prosigue- representa un intento desesperado de continuar existiendo, de no desvanecerse ante los ojos de esa gente que no puede evitar reírse de sus miserias. Puede que lo consiga. Puede que no. Puede que nada sea lo que parece. Puede que sí».

La segunda representación será el próximo domingo 28 de mayo, con la obra 'Hot water', a cargo de Parasite kolektiboa.