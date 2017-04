El Beti Ona de Primera Regional goleado en Mutriku (4-1)

Los resultados del pasado fin de semana de los distintos equipos del Beti Ona han sido los siguientes. 1ª Regional Mutriku 4-Beti Ona 1; juvenil A, Tolosa 9-Beti Ona 0 y Hondarribia 4-Beti Ona B 2; cadete, Dunboa 2-Beti Ona A 2 y Beti Ona B 6- Touring 0; infantil Honor, Beti Ona 2- Zumaiko 1; infantil Txiki Hernani 1-Beti Ona 4; 1ªinfantil, Gure Txokoa 3-Beti Ona 0 y alevín rendimiento, Hondarribia 3-Beti Ona 3.

Las competiciones ligueras se tomarán ahora un parón de dos semanas con motivo de las vacaciones de Semana Santa.

Tenis de mes

Los resultados del pasado fin de semana han sido: 1ª División Nacional masculina, jornada 21, Marpex Beraun-Errenteria 2-C.T.T. Olot-Ammerlander 4; División de Honor Vasca, jornada 18, Irun Leka Enea A 2 - Marpex Beraun-Errenteria A 4; 1ª División Vasca, jornada 21, Marpex Beraun-Errenteria B 3 - Cristalbox Gasteiz 4 y 2ª División Vasca, jornadas 21 y 22, Gailak C 3 - Marpex Beraun-Errenteria C 6 y Marpex Beraun-Errenteria C 2 Basauri B 7.