Nuevo director para los caldereros

El largo desfile de las comparsas de Caldereros en Errenteria, en el fin de semana previo a los Carnavales, que comenzó el viernes con los del colegio Cristobal Gamon y siguió el sábado con los de Alaberga, tuvo su punto final ayer al mediodía con la salida por vigésimo segundo año consecutivo de la comparsa de los Caldereros Txikis del colegio Telleri, organizada como de costumbre por la Asociación de Padres y Madres del colegio errenteriarra. El desfile contó con una nutrida participación de alumnos, padres y profesorado.

Estreno

La edición de este 2017 contó con un cambio importante respecto a otras pasadas. En esta ocasión, el profesor del centro Joxean Madinazkoitia, asumió la difícil misión de sustituir en este cometido a quien fuera el director desde la primera edición y durante 21 años ininterrumpidos, Josetxo Ule, quien salió el pasado año por última vez al frente de la comparsa, si bien ayer también quiso estar apoyándola en un segundo plano, ya vestido de paisano y sin los aderezos que distinguen a los caldereros.

Ule dijo ayer que «soy ya mayor, llevo muchos años saliendo y el pasado año dije que hasta aquí hemos llegado, pero hoy he querido dar mi apoyo y además he venido con otros miembros de Telleri Abesbatza, que reforzaremos al coro de caldereros cuando interpreten la Canción del Húngaro y otras piezas».

Contento y nervioso

Joxean Madinazkoitia, por su parte, se mostró ayer «muy contento y a la vez nervioso por poder dirigir por vez primera a los Caldereros de Telleri. Estaba un poco preocupado ya que tenía la voz un poco castigada, pero al final ha ido todo muy bien y estoy satisfecho de cómo ha ido la cosa».

El nuevo director dijo que estaba «muy contento y a la vez muy nervioso»

El tenor Iñigo Vilas fue muy aplaudido tras su interpretación de la Canción del Húngaro

Todavía no sabe si seguirá como director en los próximos años, o si su participación de ayer al frente de la comparsa se quedará en una anécdota de un año. «Pero éste era importante darle continuidad a la comparsa tras la despedida de Ule y por ello me he decidido a ponerme al frente de la misma, aunque sea una gran responsabilidad dirigir a todas las personas que salen este día».

Recorrido

La comparsa de Telleri, encabezada como todos los años por el carromato que lleva a los niños más pequeños vestidos de zíngaros y en la que no faltó el oso saltarín, salió a las 11 del mediodía desde el colegio y realizó el recorrido habitual de las últimas ediciones. El apartado musical volvieron a cubrirlo magistralmente los miembros de la Txaranga Pasai.

En primer lugar se dirigieron a la Residencia de Ancianos del Sagrado Corazón de Gabierrota, donde entonaron sus canciones dedicadas a los internos del centro.

Madinazkoitia dijo que «hoy nos han vuelto a recibir muy bien y el tenor Iñigo Vilas ha cantado allí por vez primera en toda la mañana la Canción del Húngaro, lo que ha gustado mucho a los residentes».

Tras actuar en la Residencia la comitiva se dirigió a la Herriko Plaza, donde montaron el campamento delante del tablado en el que les esperaban los miembros de la Banda Municipal de Txistularis, bajo la dirección de Xabier Vesga y que reforzaron con sus txistus a las voces de los caldereros txikis.

El momento más emotivo volvió a ser la interpretación nuevamente de la Canción del Húngaro por parte del tenor donostiarra Iñigo Vilas, que es un colaborador habitual de los últimos años, mientras que los adultos y niños de Telleri le hicieron los coros, al son de los txistus. Su intervención fue muy aplaudida y se reconoció el esfuerzo que conlleva cantar una pieza con una gran dificultad vocal.

También se interpretaron otras canciones del repertorio característico de esta comparsa como las conocidas Begi urdin bat, o la Canción de Caldereros, compuesta por Raimundo Sarriegi y que este año como novedad se interpretó en euskara por vez primera.

Fotografía y despedida

Tras interpretar en la Herriko Plaza el repertorio elegido previamente, todos los miembros de la comitiva se sacaron como recuerdo una foto de familia en las escalinatas de acceso a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Por último se dirigieron a la céntrica Plaza de Koldo Mitxelena, donde volvieron a cantar varias de las piezas del repertorio característico de Caldereros, poniendo así el broche final al desfile de este año en el que se ha estrenado director.