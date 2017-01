El PNV pide mejoras en la obra del ascensor de Alaberga

En la Comisión de Urbanismo que tuvo lugar el 17 de enero en el Ayuntamiento, el grupo municipal de EAJ-PNV quiso «hacer patente el descontento existente entre las y los vecinos de Alaberga 23-28. Numerosos vecinos y vecinas de los citados portales nos han hecho llegar su descontento con la intervención que se está realizando en el entorno de sus casas con motivo de las obras del ascensor de Alaberga».

EAJ-PNV, tras conocer dichas reivindicaciones «ha contrastado la solución planteada por el Ayuntamiento con el arquitecto municipal y ha querido tratar el tema en la Comisión de Urbanismo del mes de enero».

Dicen que «la propuesta inicial del Ayuntamiento implicaba la necesidad de una gran inversión por parte de las y los vecinos, que dada la situación económica actual no les era posible acometer, por lo que no se pudo llegar a un acuerdo. Dada la configuración del entorno de sus domicilios, con un muro de contención situado a una corta distancia de los portales, el acceso rodado para una eventual urgencia, bien de vehículos sanitarios o de bomberos, se hace imposible».

El grupo municipal jelzale estimó que «era necesario acometer las obras con una visión más amplia, no sólo de accesibilidad hacia los barrios altos, sino también de mejora en el entorno del muro de contención, solucionando los problemas globalmente. Las y los vecinos que reclaman desde hace tiempo una solución para el muro de contención no ven con buenos ojos la aportada por el Ayuntamiento, ya que se ha realizado un vial de servicio que en la actualidad se está usando para la realización de la propia obra, a una altura superior a la del muro actual».

«Desde este vial, -prosigue el PNV- el Ayuntamiento propone accesos a los portales a través de escaleras y pasarelas, solución que los vecinos no creen suficiente, máxime teniendo en cuenta que no sólo no se retranquea el muro actual sino que el vial se eleva aún más».

Margen de mejora

Tras las conversaciones con las y los afectados, EAJ-PNV estima que «aún hay margen para mejorar la intervención y eliminar las escaleras en la medida de lo posible, a través de una rampa paralela al vial que se adapte mejor a las alturas de los portales. Hemos querido transmitir el malestar del vecindario en la comisión de Urbanismo y tratar de buscar una solución lo más satisfactoria posible, pidiendo que se estudie la posibilidad de realizar una rampa paralela al vial, que, aunque no sea la solución idónea, con el margen que queda a estas alturas de las obras, podría acercar más las posturas de ambas partes», explicó la concejal de EAJ-PNV Garbiñe Oyarbide, miembro de la comisión de Urbanismo.

Finalizó, «nuestro deber es buscar soluciones a los problemas de Errenteria y en ese sentido hemos tratado de hacer una aportación constructiva y seguiremos trabajando con el objetivo de dar la mejor respuesta a las y los vecinos a los que nos debemos».