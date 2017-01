El PSE se ratifica en su crítica por Atlantikaldia

Ante la nota de prensa de Irabaziz sobre Atlantikaldia contestando a la realizada anteriormente por el grupo socialista, el PSE-EE señala que «tenemos que decir que no dejan de sorprendernos las manifestaciones que hacen, ya que el autor de dicha nota de prensa, o no consultó a sus compañeros de grupo, que son miembros de la Comisión de Cultura, o no se entera de nada relativo a dicha comisión, que por cierto presiden».

El PSE-EE se ratifica en todo lo que ha manifestado sobre las continuas peticiones de información del coste de Atlantikaldia y puntualiza sobre la nota de Irabaziz lo siguiente. Dicen en primer lugar que «es verdad que en la Comisión de Cultura del día 15 de septiembre el grupo socialista a través de su vocal Isaac Palencia solicitó los gastos de dicho festival como así consta en el acta de la sesión. No necesitaba Irabaziz mentir si hubiera al menos leído las actas. Además ese mismo mes el propio vocal solicitó también por correo electrónico el balance de ingresos y gastos, así como documentación del acuerdo o convenio firmado con la iniciativa 'Tosta'» del que, por cierto, tampoco hemos recibido respuesta (les suena a algo)».

Añaden que «no se ha dado información durante todos estos meses, ni tan siquiera parcial, de los gastos que se han producido en Atlantikaldia. El primer documento sobre los gastos ha sido presentado el día 9 de enero, curiosamente nueve días después a nuestra nota de prensa criticando el proceder y la falta de información a este respecto».

Quejas

Ante las quejas que en la Comisión de Cultura se produjeron en la edición 2015 sobre el retraso en presentar las cuentas del festival, «el delegado de Cultura se comprometió a realizarlas para diciembre y no ha cumplido su compromiso, sólo ha dado unos datos breves y resumidos sobre diversos aspectos del festival».

Por último «Irabaziz dice que para comprobar que mentimos están a disposición las actas de las comisiones. Efectivamente pueden los vecinos comprobar en dichas actas que el grupo socialista dice la verdad».

«No vamos a entrar, -dice el PSE- como realiza Irabaziz, en otras cuestiones para terminar mezclando 'churras con merinas' echando balones fuera, para así, enfangar todo y diluir la cuestión principal, que es la falta de la presentación de cuentas solicitada en diferentes ocasiones. Las críticas a la gestión de las cuentas de Atlantikaldia estaban fundadas y seguimos pensando que no es de recibo presentarlas cuatro meses después. El documento firmado sobre la iniciativa 'Tosta' que también solicitamos y veremos cuándo llega, va a superar todos los niveles de control de calidad en rapidez y eficacia».

Concluyen, «ésta es la realidad y las manifestaciones realizadas son una pataleta más, o bien del grupo municipal, o bien de quien escribe las notas de prensa. Sobre dicho festival procederemos a estudiar las cuentas y el informe presentado y haremos una valoración del mismo, llamándonos ya de entrada la atención que de una partida inicial de 220.000 euros se haya realizado un gasto de 264.000. El grupo socialista seguirá con su trabajo de control, fiscalización y, si es necesario, porque así lo entendemos, de la crítica a la gestión. Es además nuestro trabajo les guste o no al gobierno».