Irabaziz acusa al PSE de mentir sobre Atlantikaldia

Irabaziz ha señalado que «antes de finalizar el año 2016, el PSE de Errenteria hacia pública una nota de prensa donde volvía a faltar a algo tan básico como es la verdad. Esta vez el motivo era la pasada edición de Atlantikaldia. Una nota donde su portavoz municipal aludía «a la falta de claridad a la hora de hacer balance y de explicar los costes que produce» Atlantikaldia y con acusaciones sin fundamentar como la «de falta de respeto hacia la oposición» por parte del delegado de Cultura.

«Desde Errenteria Irabaziz vemos realmente desafortunadas tales afirmaciones y como seguidamente expondremos, aparte de lo desafortunadas que puedan ser, cómo el PSE vuelve a usar mentiras como argumentos».

Señalan que «la edición de Atlantikaldia tuvo lugar la última semana del pasado septiembre. Concretamente entre los días 22 y 25. La Comisión de Cultura de ese mes fue celebrada el 15 de septiembre. Por lo tanto es imposible, o mejor dicho mentira, que en la comisión de septiembre el PSE solicitase el balance de costes del Atlantikaldia, festival que a esas fechas todavía no se había realizado. ¿Cómo puede ser?».

Prosiguen, «el balance del Atlantikaldia 2015, fue entregado y dado a cuenta a todas las formaciones políticas en enero del 2016. Lógicamente son los tiempos que requieren el cierre de costes de este tipo de festivales y su balance económico. Pero a pesar de ello se tomó el compromiso de dar cuenta del balance de 2016 en el mes de diciembre, siendo conscientes del mayor esfuerzo que ésto supondría para el Departamento de Cultura para preparar la documentación».

Compromiso

«Cumpliendo con dicho compromiso, -dice Irabaziz- en la Comisión de Cultura del pasado diciembre se dio cuenta no solo del balance económico del festival sino también del estudio ROI (Retorno de Inversión). Con gran esfuerzo por parte de los y las técnicas del departamento se llegó y se cumplió lo prometido, dar cuenta. Igualmente, se informó en dicha comisión, que no se podría entregar el estudio ROI, ya que únicamente estaba en euskera y se estaba traduciendo (para evitar malentendidos y que no fuese utilizado políticamente la entrega en un único idioma como ha solido pasar por parte del PSE). Igualmente, se dio cuenta del balance de costes final (a falta de recepción de las últimas facturas) pero informando y recalcando que cuando se recepcionasen las últimas facturas se incorporarían al estimado, para que no hubiese ninguna posible alteración sobre los importes ya definitivos. A disposición de los vecinos y vecinas están las actas públicas de dichas comisiones para confirmar la mentira desarrollada por el PSE».

Irabaziz dice que «lamentablemente no nos es extraño al conjunto de la Corporación municipal el comportamiento del PSE. Es un comportamiento recurrente, continuo y lastimosamente previsible. Cuando la mentira se convierte en instrumento para el rédito electoral pierde credibilidad el argumentario de una oposición que debiese cuidar y mimar una faceta constructiva en beneficio de Errenteria».

Desde Errenteria Irabaziz «somos conscientes de que cuando se miente es porque no hay argumentos sólidos para criticar la gestión del actual equipo de gobierno. Observando la política municipal del PSE en los últimos años constatamos el recurso al engaño cuando no abiertamente a la mentira para criticar la actividad política bien del Equipo de Gobierno, bien de los grupos municipales que lo componemos».

En el recuerdo colectivo «todavía permanecen las octavillas previas a la jornada de reflexión de las elecciones municipales de 2015, donde a todo color y con la foto del portavoz socialista se decía a la ciudadanía que Errenteria Irabaziz y EH Bildu impondrían el puerta a puerta... o como cuando (vía nota de prensa, como siempre) se daban cifras incorrectas, documentos incompletos sobre Lekuona, que en pleno el alcalde corrigió sus incorrecciones (documento a documento) y afeó su conducta y que a alguno le ha costado algún 'tirón de orejas'».

«La lista es larga -concluyen- y por ello por una vez más desde Irabaziz le pedimos al PSE que dejen de intentar confundir a la ciudadanía, la cual se merece todo el respeto, toda la verdad y por supuesto una política municipal que sirva para impulsar Errenteria».