PNV y gobierno discrepan de la enmienda al presupuesto

Tras el pleno celebrado el martes, el grupo municipal de EAJ-PNV ha lamentado que el equipo de gobierno «no haya tenido suficiente voluntad de incorporar las propuestas de los jeltzales, encaminadas a mejorar algunos aspectos del proyecto de presupuestos para 2017. La propuesta del equipo de gobierno no iba más allá de un mero gesto de cara a la galería. Nos parece sorprendente y poco respetuoso con el resto de grupos el procedimiento llevado a cabo en el pleno con la enmienda presentada por el equipo de gobierno compuesto por EH Bildu y Errenteria Irabaziz, in voce, al inicio del pleno, sin informes técnicos, sin seguir el procedimiento ni los plazos que se habían exigido al resto, que el gobierno quiso llamar transaccional, es decir, acordada con los otros grupos, y de la que no teníamos conocimiento».

También están en desacuerdo con su contenido, que «incorporaba tres partidas de los grupos de la oposición, que ascendían a poco más de 100.000 euros de los alrededor de 60 millones de euros del presupuesto municipal, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la partida de Atlantikaldia asciende a 250.000 euros. Esto nos parece más un intento de Bildu e Irabaziz de trasladar una imagen ficticia de colaboración, que una propuesta real para acordar».

La portavoz del PNV, Maite Peña, dijo que «hemos trabajado con espíritu constructivo, haciendo unas propuestas asumibles en cuanto a su importe y a su contenido, con disposición de llegar a acuerdos, pero que se haya incorporado un 10% de nuestras propuestas, que afectaban únicamente al 2% del presupuesto, desvirtúa totalmente el trabajo realizado».

Añaden que «a pesar del escaso espacio que el gobierno ha querido dar a nuestras propuestas con su enmienda, nos abstuvimos en la misma y nos comprometemos a trabajar para que el plan de vivienda y el estudio sobre el tráfico que hemos podido incorporar, se lleven a cabo de la mejor manera y ello redunde en el mayor beneficio posible para las y los errenteriarras».

Mejora de los presupuestos

El gobierno local por su parte manifestó tras la aprobación del presupuesto que «seguimos haciendo nuestros deberes ajustando los gastos a los ingresos y propiciando una mayor solvencia al Ayuntamiento que acaba derivando en la creación de condiciones favorables para el desarrollo de proyectos».

«Además, -señalaron- hemos de destacar la incorporación, que se hizo en el propio pleno, de distintos proyectos que desde los grupos no integrados en el gobierno se habían realizado y que por considerarlos una mejora de los presupuestos terminamos incorporándolos a la propuesta inicial de los presupuestos, lo cual redundará en beneficio para toda la ciudadanía».

También desde Errenteria Irabaziz señalaron que «aceptamos una serie de enmiendas presentadas por los grupos de la oposición PSE y PNV y queremos poner en valor el paso que dimos el pasado martes como un gesto de 'mano abierta' a la oposición municipal».

Irabaziz estima que «las aportaciones del PNV y del PSE eran positivas y mejoraban el proyecto de presupuesto. A pesar del muy estrecho margen económico que conllevan las mermas de aportaciones de otras instituciones como la Diputación de Gipuzkoa y por otro lado la apuesta por no generar deuda municipal, desde el gobierno se hizo el esfuerzo de aminorar partidas de distintos departamentos municipales para incorporar algunas de las propuestas de la oposición municipal. El resultado es un presupuesto municipal francamente positivo con actuaciones urbanísticas, culturales y medioambientales que sin duda repercutirán en claras mejoras en Errenteria y con una cobertura de servicios sociales que queremos especialmente destacar. Es fiel reflejo de una línea de actuación municipal activa y al servicio de la ciudadanía».

Valorar el paso dado

Desde Irabaziz esperan que la oposición «sepa valorar el paso dado en el pasado pleno. Sin desdibujarse en su labor de oposición, que es donde les ha colocado la ciudadanía de Errenteria, se puede y se debe aportar para mejorar nuestra villa. Enfrente no se van a encontrar un 'muro' y pruebas de ello ya se han dado en esta legislatura. Lo que desde Errenteria Irabaziz no entenderemos y criticaremos, es una oposición municipal que se base en titulares de prensa o en dibujar una Errenteria que no existe más que en sus escritos o declaraciones. Ése es un camino respetable y legítimo, pero que nada suma. El otro camino es aportar para seguir haciendo una Errenteria mejor. El PSE y el PNV tienen medios para hacerlo si así lo consideran. Si optan por esto último que no duden que encontrarán receptividad y 'mano abierta'».