Entradas gratuitas y sorteos de lotes deportivos para llenar este sábado Plazeta L.R. LEZO. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:18

El Allerru no quiere dejar nada al azar y trabaja ya para que este sábado Plazeta sea un hervidero. Quiere un llenazo para que el primer equipo sienta el apoyo del público y el ascenso no se espate. Por ello, con motivo del partido decisivo que el Allerru disputará a las 18.30 hora conta el Tolosa y en el que los lezoarras cuentan con una ventaja de 3 goles, tras ganar el pasado fin de semana en Berazubi por 0-3, la directiva del club blanquiverde ha decidido no cobrar entrada, para facilitar así la asistencia al campo del mayor número posible de aficionados.

Además realizarán una rifa, con los boletos a un precio de 1 euro y en la que sortearán tres lotes de prendas deportivas, para los que quieran colaborar con el club.