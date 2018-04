Eguzki denuncia falta de inversión en la ZEC Jaizkibel Jaizkibel. Eguzki reclama inversión en su protección. / ARIZMENDI LUISMA RODRÍGUEZ LEZO. Jueves, 12 abril 2018, 00:30

El grupo ecologista Eguzki ha denunciado que «la Diputación solo ha ejecutado el 13,37% de las inversiones que el Plan de Gestión de las Zonas de Especial Conservación de Ulia y Jaizkibel, integradas en la Red Natura 2000, prevé para el período 2013-2019. Es decir, apenas ha invertido nada de lo previsto, cuando queda poco más que un año para que expire el plazo».

Eguzki señala «para disipar dudas, que estos porcentajes se derivan de la información proporcionada por la propia Diputación, después de que se la requiriera el Ararteko, atendiendo a una queja de Eguzki, que la había solicitado reiteradamente sin éxito».

Las Zonas de Especial Conservación de Ulia y Jaizkibel, en las que se incluyen terrenos de los términos municipales de Donostia, Pasaia, Lezo y Hondarribia, fueron declaradas en 2013. Su correspondiente Plan de Gestión prevé medidas orientadas a la regeneración de los ecosistemas (bosquetes, brezales, regatas), a la ordenación de los pastos y la conservación de la flora y la fauna autóctona. Medidas a desarrollar en 6 años, hasta 2019, que requieren de inversiones cuantificadas en 1.638.695 euros.

Sin embargo, «la información que la Diputación ha proporcionado, aunque sea a regañadientes, indica que hasta finales del año pasado solo había invertido 233.156 euros. O sea, solo el 13,37% de la inversión total prevista». El organismo Eguzki denuncia que «la diferencia entre el presupuesto comprometido y el ejecutado es realmente escandalosa, pero hemos de reconocer que no nos sorprende, porque la directora de Montes de la Diputación, Arantxa Ariztimuño, ya en la reunión que en noviembre de 2015 mantuvo con representantes de los grupos ecologista y naturalistas de Gipuzkoa, afirmó que consideraba que las medidas de conservación de las ZECs no son viables y no tenía intención de cumplir con lo estipulado en los planes de gestión».