EH Bildu dice que el alcalde es «el responsable del derribo del kiosko»

EH Bildu ha señalado que «es inadmisible querer hacer responsable al arquitecto del derribo del kiosco. Toda la responsabilidad es del alcalde. Suya fue la orden de derribo. No es cierto que exista un informe del arquitecto donde indique que haya que derribarlo. Solamente existe un informe técnico donde el arquitecto informa de que el quiosco no está en buenas condiciones. No dice en ningún momento que haya que derribarlo. Es más, en el informe aparece claramente que la orden de derribo es del alcalde». El 2 de agosto de 2016 el alcalde «envió una notificación a las últimas personas en utilizar el quiosco indicándoles la intención de derribo por parte del Ayuntamiento. No existía informe alguno del arquitecto, ni de ningún técnico. No es de ahora la idea de derribarlo. Era casi como una pequeña obsesión del alcalde, que ha costado 3.470 euros. No es cierto que la razón haya sido el informe técnico. Toda la responsabilidad es suya. Es inadmisible querer responsabilizar al arquitecto. Ya va siendo hora que asuma sus responsabilidades».

Finalizan «la predisposición de los jóvenes desde el principio ha sido la de hablar con el alcalde, trabajar junto con el ayuntamiento y la única respuesta por parte del gobierno ha sido la mentira y el intento de engaño».