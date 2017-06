El Ayuntamiento condena las pintadas aparecidas ayer en las calles

Ante las pintadas aparecidas ayer en las calles de Lezo, el Ayuntamiento ha condenado «firmemente dichos actos. No es la primera vez que realizan pintadas en la calle y el coste de su limpieza se paga del bolsillo de todos». Han pedido «respeto hacia el resto de habitantes de Lezo y hacia los espacios públicos y mobiliario urbano que son de todos».

Han vuelto a reiterar que «los nuevos tiempos requieren de nuevas actitudes y que es necesario dejar atrás este tipo de acciones y formas de actuar para dar pasos firmes a favor de la convivencia. Las pintadas obstaculizan la convivencia».

Desde el consistorio han hecho saber que limpiarlas «costará a los lezoarras 3.321,87 euros y no es de recibo para el resto de la población». Han pedido a los autores que «reflexionen al respecto y que respeten tanto los espacios públicos como a la ciudadanía lezoarra».

Haciendo referencia al contenido de las pintadas, el Ayuntamiento a hecho saber a la ciudadanía que el quiosco de Goiko Plaza, cuyo derribo era denunciado en estas, lo ha sido «por razones de seguridad y la decisión ha sido fundamentada en el informe técnico realizado por el arquitecto».

Varios jóvenes «entraron y comenzaron a acondicionar el quiosco sin previo aviso y petición en el Ayuntamiento. Ante esa situación y a sabiendas de que este no se encontraba en buenas condiciones y podría no ser seguro para los jóvenes, el arquitecto municipal realizó un informe técnico, que concluía que no era seguro y no garantizaba la seguridad de las personas. Por ello se dio la orden de no dejar entrar a nadie en el quiosco y posteriormente se procedió a su derribo. En caso de ocurrir alguna desgracia la responsabilidad sería del Ayuntamiento, que tienen que preservar y garantizar la seguridad personal».