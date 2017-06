Finalizado el curso de euskara dirigido a personal de hostelería y comercio

Dentro del programa 'Euskara merkataritzara' que el Ayuntamiento y Ttur-Ttur Euskaltzaleon Bilguneak llevan a cabo, ocho profesionales de los gremios de hostelería y comercio han recibido un curso de euskera durante cinco meses. Durante este curso se han organizado dos grupos: el de mañana y el de tarde. Han participado en las clases profesionales de Bar Alhambra; Itsaso goxokidenda; M2; Zoocenter; Stock Factory; Beti Auro y +x-.

Buen ambiente

«Desde que comenzó el curso todos han mejorado su capacidad comprensiva, escrita... Lo que más les cuesta es hablar, porque hay que ser valiente. Algunos han empezado a soltarse y quitarse las vergüenzas en las últimas semanas», cuenta Mitxelena. «Como profesor, lo que más me ha costado ha sido preparar las clases. Cuando he traído material que no ha funcionado me he cabreado conmigo mismo». Los alumnos reconocen que durante estos cinco meses han aprendido euskera. Concretamente, la comerciante Geles Barril de la tienda Stock Factory de Mamut dice sentirse más «segura» ahora. Es la primera vez que participa en el curso.

Según Mitxelena, ha habido buen ambiente. «Se han animado mucho entre ellos para seguir estudiando». Para Christian González, del Bar Alhambra, no ha sido el primer curso de euskera. Dice que «repetiría» porque «siempre se aprende algo más». También anima a los comerciantes y hosteleros de Oiartzun que no saben euskera a dar el paso: «Necesitas tiempo, pero merece la pena».