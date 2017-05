Críticas al vertido de basura y pintadas en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Lezo, «ante el ataque que ha sufrido el consistorio a primeras horas de la tarde del pasado viernes, con pintadas y vertido de basura en la entrada del mismo», ha mostrado su total rechazo a dicho hecho y ha señalado como «inadmisible en una democracia, que se atente contra una institución elegida democráticamente».

Señalaron que «estos actos, que afectan a una institución que pertenece a todos los lezoarras, además de ser inadmisibles y contrarios a la democracia, obstaculizan la convivencia por la que trabaja día a día la sociedad vasca».

Desde el gobierno local añadieron que «es alarmante y preocupante, que en estos tiempos en los que trabajamos por la convivencia, se produzca un ataque a la casa de todas y todos los lezoarras».

«Atacar una institución democrática nos parece un paso cualitativo en esta escalada de violencia, que no tiene ningún sentido en una democracia en la que las reivindicaciones pueden y deben tener sus cauces», declararon los representantes municipales.

Por último pidieron respeto «para una institución que es de todos. Las discrepancias deben dirimirse en las instituciones en las que todos estamos democráticamente representados y no hay lugar para ataques de este tipo, que no buscan más que coaccionar y que no tienen otro resultado que perjudicar a las y los lezoarras, que deberán hacerse cargo de la limpieza de estas pintadas».

Demandaron a los autores de las pintadas que «realicen sus reivindicaciones por cauces democráticos y que asuman las decisiones que las y los ciudadanos toman en las respectivas instituciones a través de los representantes que han elegido democráticamente».