Suspendida la recogida de muebles en Semana Santa

Mientras duren los días festivos de Semana Santa, no se recogerán muebles y, por lo tanto, se ruega a la ciudadanía que no saquen a la calle muebles para su recogida. El próximo día de recogida será el martes día 18 de abril. Hasta entonces no se recogerán muebles.