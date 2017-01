El futuro de Lekuona

Hasta ahora todo lo que ha salido en la prensa, ha sido ofrecido por los partidos políticos, quienes nos han hablado de las virtudes y defectos del proyecto cultural hasta la saciedad; informaciones relativas al futuro de Lekuona. Ya han salido a la palestra los cuatro partidos que conforman el Ayuntamiento, gobierno y oposición. Es hora de que también la ciudadanía se exprese. Y aquí va mi opinión. Me dirijo al ciudadano de a pie, al que paga los impuestos con los que se financian todos los proyectos, como el de Lekuona. Posiblemente a muchos les aburra el tema y pasen. No es la mejor actitud. No es buena la táctica del avestruz, de esconder la cabeza bajo el ala. Y no es muy responsable, porque la obra la pagamos a escote, entre todas y todos.

El edificio de Lekuona es muy importante para el futuro cultural de nuestro municipio. Pero si ese concepto nos resulta lejano, voy a tocar el tema del coste del mismo. Parece ser que solo nos movemos cuando nos tocan el bolsillo. Pues bien, el edificio en construcción, junto a las torres de Olibet, tal y como está, ya nos ha costado tres millones y medio de euros. Todavía no sabemos en qué acabará, pero sí sabemos lo que a fecha de hoy nos hemos gastado. Además, otro importe a considerar es la redacción del proyecto arquitectónico, que ya ha sido licitada en 93.649,16 euros. Todo suma. Como puede sumar (o no) la rescisión del contrato con Amenabar que, aunque formalmente fue de mutuo acuerdo, quedaron «algunos pelos en la gatera». Todo lo anterior sin hablar del importe de la nueva obra, de los equipamientos, etc.

Hecha la consideración económica, muy importante, hablemos de la participación ciudadana. El Diario Vasco del pasado 28 de enero dice literalmente que el proyecto cultural «será definido por los agentes culturales, políticos y sociales del municipio en un proceso de participación ciudad ana que se abrirá a tal efecto».

De los tres agentes participantes, solo tengo claro uno de ellos: los agentes políticos. Que yo sepa son cuatro los partidos que componen el Ayuntamiento de Errenteria. Hasta ahora lo que vemos es que cada cual tira del carro en su dirección. Por favor, es hora de ponerse de acuerdo (EH Bildu e Irabaziz, equipo de gobierno municipal, con el PSE-EE y EAJ/PNV, oposición) y trabajar todos juntos, máxime ahora que nos hemos quedado solos en la financiación, los del pueblo, para apechugar con este gasto.