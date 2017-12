La UE y Reino Unido acuerdan las bases de su divorcio May y Juncker en Bruselas. / Afp Comienza una nueva fase en la que los 27 y Londres deberán pactar cuál será su relación futura ADOLFO LORENTE Corresponsal en Bruselas Viernes, 8 diciembre 2017, 09:26

Fumata blanca. Después de otra épica madrugada bruselense, la Unión Europea y Reino Unido han cerrado un acuerdo para firmar con cierta paz su divorcio. Así lo han anunciado a las 7.40 horas el prsesidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, a quien se muy satisfecha sabedora del lío que tiene montado en casa.

"La Comisión ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación", ha manifestado solemne Juncker. El Brexit, a día de hoy, está previsto que se consume el 29 de marzo de 2019. Esto, a día de hoy…

Esta era la clave. Confirmar que se habían producido "progresos suficientes" para permitir a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 comenzar las negociaciones sobre el futuro. La UE siempre dejó muy claro que no se hablaría del qué pasará sin acordarse cómo pasó, y en esto, como en casi todo, la postura comunitaria ha prevalecido ante Londres, que no ha tenido más remedio que asumir su derrota en los tres grandes asuntos que estaban en liza.

Primero, aceptan pagar una factura próxima a los 60.000 millones que siempre exigió la UE. Segundo, los derechos adquiridos pos los ciudadanos quedan más o menos respetados con el Tribunal de Justicia de la UE como garante último. Y tercero, no habrá frontera dura entre las dos Irlandas. Se trata del último gran escollo de la negociación y que ha tenido a todas las partes implicadas negociando contra el reloj toda la madrugada.

Ojo, estas son las grandes líneas del acuerdo. No hay que olvidar que el diablo siempre se esconde en los detalles, en eso verbo que parece decir pero no dice, o en esa cláusula que parece inofensiva pero que al final esla clave de casi todo. Más que de tecninismo, hoy se trataba de hablar de política y la política ha dicho sí. Celebro la perspectiva de avanzar a la siguiente fase. Alcanzar este acuerdo significa que las empresas podrán tomar decisiones de inversión basadas en un periodo transitorio que ofrece una seguridad jurítica positiva para sus intereses", ha remarcado May.

Tusk marca las líneas rojas

Al concluir la comparecencia, al otro la de la calle, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha ofrecido una rueda de prensa para felicitarse del pacto, para avanzar que la semana que viene los líderes darán su plácet a este principio de acuerdo y para anunciar cuáles serán las líneas rojas de los 27 en esta segunda fase, la del futuro. Aunque Londres anunció que el Brexit se consumará el 29 de marzo de 2019, también ha pedido una periodo transitorio de dos años en los que seguirá contribuyendo al presupuesto comunitario como hasta ahora (10.000 millones al año).

Lo que sí ha advertido Tusk es que si quieren esos dos años, deberán acatar toda la legislación comunitaria, la que está en vigor o la que se pueda aprobar. Es decir, que Reino Unido no estará sentado en el Consejo Europeo pero se verá condicionado por él. Pero esto es lo que la UE pedirá. Ahora, empieza otra negociación. Sigan con los cinturones abrochados, aunque ya con algo más de tranquilidad.