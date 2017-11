El 'brexit' será a las 23:00 GMT del 29 de marzo de 2019

El autor del artículo 50 asegura que es posible revertir el 'brexit'

John Olav Kerr, el experto legal que redactó el artículo 50 del Tratado de Lisboa que ha activado el Gobierno británico para abandonar la Unión Europea, ha asegurado este viernes que el protocolo de salida, el 'Brexit', puede ser cancelado en cualquier momento y que la primera ministra del país, Theresa May, está "confundiendo" a la población. "Conforme van apareciendo informaciones nuevas, la gente cambia de opinión y no hay nada en el Artículo 50 que se lo impida. Creo que el pueblo británico tiene derecho a saber esto y no deberían confundirles", ha asegurado en declaraciones recogidas por el diario británico 'The Independent'.

Kerr no está solo en su opinión. Durante las últimas semanas, los asesores legales del Gobierno británico han confirmado que el proceso de salida de la Unión Europea puede anularse desde el mismo Parlamento británico si se decide que la permanencia en el bloque europeo obedece a los intereses nacionales. Kerr, quien fuera embajador de Reino Unido ante la Unión Europea, ha criticado duramente al Gobierno por "dar la impresión de que han cruzado el Rubicón" y por "negarse a publicar los resultados de sus análisis legales".

"Se han cuidado mucho de decir que la primera ministra no puede dar marcha atrás en su palabra, y creo que sabemos por qué: por política. Los portavoces del Gobierno nos han dicho que se trata de un asunto de firmeza política, cuando en realidad la propia fórmula del artículo confirma que el Gobierno puede dar marcha atrás cuando le apetezca", ha añadido.