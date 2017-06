May intenta tranquilizar a los diputados de su partido tras las elecciones

La primera ministra británica Theresa May intentó este lunes aplacar el enfado de los diputados de su partido conservador durante una reunión, cuatro días después de unas elecciones legislativas en las que perdió su mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Os he metido en este lío y os voy a sacar de él", prometió May tras los malos resultados cosechados en las elecciones anticipadas convocadas por ella.

Después de que varias personalidades políticas reclamaran su dimisión en los últimos días, sus diputados no cuestionaron su liderazgo este lunes, según varios asistentes a la reunión celebrada en Westminster. "Ganó y debe seguir siendo primer ministra", declaró uno de ellos tras el encuentro.

La jefa del Gobierno habló con sus diputados de las negociaciones que está llevando a cabo con el Partido Unionista Democrático (DUP), una formación norirlandesa ultraconservadora, para lograr una mayoría en el Parlamento. Ante ellos afirmó que el DUP no tendrá ninguna influencia sobre la política de reconocimiento de los derechos de los homosexuales ni sobre la neutralidad del Gobierno británico en Irlanda del Norte, dos cuestiones que habían desatado numerosas críticas de la oposición.

Poco antes de la reunión, la BBC anunció que la ceremonia de apertura del Parlamento, en la que la reina lee el programa legislativo del Gobierno, no tendrá lugar el próximo lunes, tal y como estaba previsto, sino unos días después. El viceprimer ministro Damian Green confirmó ese aplazamiento y lo justificó en la necesidad de cerrar primero un acuerdo con el DUP. En el marco de esas negociaciones, May se reunirá el martes en Londres con la líder del partido norirlandés, Arlene Foster.

El ministro del 'Brexit', David Davis, que también renovó en el cargo, apoyó a May en la radio BBC, aunque matizó que "algunos elementos del programa" de los Tories, conservadores, para estas elecciones "serán eliminados". En cuanto al 'Brexit', en cambio, nada ha cambiado, según Davis, quien afirmó que una salida del mercado único europeo es necesaria "para retomar el control" de las fronteras británicas y que sigue existiendo la posibilidad de que no se alcance un acuerdo.

En Bruselas, el negociador europeo para el 'Brexit' Michel Barnier abordó este lunes con responsables británicos cuestiones como fechas u organización de las negociaciones, indicó el portavoz del ejecutivo comunitario Alexander Winterstein.

En la Unión Europea existe inquietud sobre un eventual retraso del inicio formal previsto el 19 de junio por el resultado de los comicios británicos. Numerosos analistas consideraron el lunes que May podría verse obligada a abandonar la idea de un 'Brexit' 'duro' y a mantener al país en la unión aduanera y en el mercado único europeo. Para el director del gigante de la publicidad WPP, Martin Sorrell, citado por el diario económico City A.M., el resultado de los comicios reforzó "paradójicamente" las posibilidades de tener un 'Brexit' 'blando'.

En este contexto, la única certeza, según Carolyn Fairbairn, directora de la mayor patronal británica, es que "se ha alejado la probabilidad de conseguir un buen acuerdo para el Reino Unido", según escribió en el Financial Times.

El nuevo gobierno de May, cerrado el domingo y marcado por la renovación de sus principales ministros y la vuelta del pro-'Brexit' Michael Gove como ministro de Medioambiente, se reunía el lunes por la tarde. Gove, que fue destituido por May del puesto de ministro de Justicia cuando esta llegó al poder en julio, regresó al ejecutivo en un intento de evitar un golpe contra la dirigente, según el Daily Telegraph.

El martes, May se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París, mientras que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, del Partido Nacional Escocés (SNP, independentista), pedirá una pausa en las negociaciones del Brexit. El nuevo Parlamento británico se instalará por primera vez el martes, antes de la ceremonia de apertura solemne del 19 de junio, cuando está previsto que comiencen las negociaciones sobre el Brexit con Bruselas.