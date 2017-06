Theresa May: nieta de las criadas, relevo de los señores

Uno de los detalles más significativos sobre la personalidad de Theresa May lo ha revelado Pat Frankland, una vieja amiga a la que conoció en su segundo día en la universidad de Oxford. «No puedo recordar un tiempo en el que Theresa no tuviese ambiciones políticas –explicó Pat en una entrevista con la BBC–. Me acuerdo bien de que, en aquel tiempo, ella quería ser la primera mujer que llegase a primera ministra, y se irritó bastante cuando Margaret Thatcher se le adelantó». De no ser por aquella sorprendente desazón de la Theresa May de 22 años, el repaso a su trayectoria política conduciría fácilmente a una conclusión errónea: la primera ministra podría parecer una líder accidental, sin particular vocación de mando, aupada por un caprichoso engranaje de circunstancias. A May se la ve siempre como una persona rígida y de poco carisma, cuyo hábitat predilecto es el despacho, pero sus íntimos tienen muy claro que siempre ha deseado estar ahí arriba, que siempre ha creído que ese era su sitio.

El desembarco de May en la jefatura de Gobierno, tras la dimisión de un David Cameron arrollado por la riada del 'Brexit', supuso un notorio cambio de imagen en la cúpula conservadora. Durante unos cuantos años, la política británica había estado acaparada por personalidades más deslumbrantes y mucho más pijas, auténticos pavos reales de clase alta: se daban coincidencias tan chocantes como la de que David Cameron, Boris Johnson y George Osborne hubiesen pertenecido al mismo club durante su paso por Oxford, el Bullingdon, una sociedad que convertía la ostentación en norma de conducta. Theresa May también estudió en Oxford, Geografía, pero sus orígenes no tienen nada que ver con los de esos campeones del privilegio: hija única de un pastor anglicano, May fue primera de la clase en un colegio público y trabajaba los fines de semana en una panadería para sacarse algún dinero. En la tradicional estructura del clasismo británico, May desciende de los de abajo: sus dos abuelas se dedicaron al servicio doméstico y uno de sus bisabuelos fue mayordomo.

May, de 60 años, está casada con un banquero de inversiones y no tiene hijos. De ella se sabe que adora los zapatos extravagantes, que le gusta ver el críquet con su marido, que colecciona libros de cocina, que es diabética y que va a misa los domingos. También hay poca duda, porque lo han destacado tanto sus colaboradores como sus adversarios, de que es una negociadora correosa y testaruda, capaz de desquiciar al más templado. «Tiene algo de dama de hielo y no se presta a ninguna charla trivial», lamentó Nick Clegg cuando estaba con ella en el Gobierno. «Es una mujer condenadamente difícil», la describió un compañero conservador al límite de su resistencia. David Cameron la situó en 2010 al frente del departamento de Interior, un puesto que suele equivaler a una condena al fracaso, y la dura May permaneció en el cargo seis años, un récord de resistencia que en el último siglo solo ha superado otro ministro del ramo.

«No soy una política espectacular», ha admitido ella misma. Pero ese perfil discreto, casi huidizo, convive con la ambición de aquella universitaria que, más que soñar, planeaba instalarse en Downing Street. De hecho, tras once meses en el cargo, asumiendo la incómoda encomienda de gobernar la nave del 'Brexit', May parece presentarse a sí misma como una alternativa a Margaret Thatcher: sus seguidores se atreven a hablar de 'mayismo', una doctrina política que trata de acercar el credo 'tory' a las clases bajas y que, según los estudiosos del partido conservador, entronca con las corrientes pre-Thatcher. Y, en su decisión de aprovechar las óptimas expectativas de voto y adelantar las elecciones, latía el propósito de obtener una victoria abrumadora, de las que hacen época, quizá como la de Thatcher en 1983.

El pollo crítico

Pero el camino hasta las urnas no ha sido el paseo triunfal que podía esperarse. Por un lado estuvo el error clamoroso del denominado 'impuesto a la demencia', por el que los ancianos que necesitaban asistencia de larga duración debían responder con sus viviendas: la propuesta provocó un espanto generalizado y fue retirada a los cuatro días de plantearla. Por otro lado, con el país sacudido por los atentados terroristas, arreciaba el debate sobre la seguridad nacional: a May, que en sus últimas intervenciones ha apostado por la mano dura, le han recordado mil veces que sus seis años al frente de Interior fueron un tiempo de dañinos recortes en el presupuesto policial. Y, finalmente, estaban sus propias limitaciones en campaña, sobre todo al confrontarla con una bestia de mitin y asamblea como el laborista Jeremy Corbyn: May sonaba robótica, escasa de atractivo, repetitiva en su mantra de un liderazgo «fuerte y estable». En sus desplazamientos la ha seguido un tipo disfrazado de pollo, enviado por el 'Daily Mirror' para afearle su rechazo a los debates televisados, y en las listas musicales ha triunfado una nueva versión dedicada a ella de la canción 'Liar, Liar' ('mentirosa, mentirosa').

Pero, de alguna manera, los resultados de las elecciones de ayer han confirmado lo que el autor británico David Goodhart argumentaba esta misma semana en 'The New York Times'. «Ya estamos hartos de admirar a las élites cognitivas y su maravillosa capacidad de expresión –dijo–. Queremos algo con menos estilo, porque ahora somos un país con un estado de ánimo menos estiloso».