Elecciones en Reino Unido: May descarta dimitir y prevé apoyarse en los unionistas del Ulster para gobernar

La primera ministra británica, Theresa May, descarta dimitir tras perder la mayoría absoluta en las generales del jueves, convocadas de manera anticipada para ampliar su margen de maniobra para el 'Brexit', y pretende continuar en Downing Street en virtud de un acuerdo con los unionistas norirlandeses que le garantice la gobernabilidad. Esa alianza se produciría en un contexto en el que no hay Ejecutivo en Irlanda del Norte por la enemistad entre el DUP y el Sinn Féin, y en el que el 'Brexit' plantea algunos problemas graves a la isla de Irlanda y a su frontera.

Pese a la presión interna de una mandataria que ha fracasado en su apuesta por el adelanto electoral, May ha decidido maximizar los 318 diputados obtenidos, a ocho escaños de la hegemonía, y sumar mediante una fórmula por concretar los diez del DUP para alcanzar la barrera de los 326 escaños que suponen la mayoría absoluta en Westminster. Con el 99% del voto escrutado, el Partido Conservador obtendría 318 escaños; es decir, 12 menos que en los comicios de 2015; y los laboristas suman 261, lo que supone un avance de 29.

El Partido Nacional Escocés, que promueve un nuevo referéndum para la independencia con el argumento de que ese territorio votó a favor de la permanencia en la UE, ha sufrido un claro revés al quedarse con 35 representantes, 21 menos, como consecuencia del empuje de los laboristas, que han recuperado parte de su fortaleza en Escocia. Los liberal demócratas avanzan posiciones con 12 parlamentarios, 4 más que en 2015, los unionistas norirlandeses del DUP, 10 (+2), el republicano irlandés Sinn Féin, 7 (+3), los nacionalistas galeses de Plaid Cymru mantienen 3. Los verdes obtienen 1 representante y, por último, la unionista independiente, Lady Hermon, mantiene su escaño en la bella y rica comarca norirlandesa de North Down..

Discurso de la Reina

A la espera de su intervención en Downing Street, la 'premier' se encuentra reunida con su círculo más próximo para determinar la estrategia más inmediata. No en vano, constitucionalmente es el partido que defiende su permanencia el que tiene la primera oportunidad de intentar aprobar en el Parlamento el denominado Discurso de la Reina, es decir, el paquete de medidas legislativas preparado por el ejecutivo de turno, un baremo fundamental para demostrar su capacidad de aprobar leyes en el Parlamento y, por tanto, de garantizar la gobernabilidad.

La Cámara de los Comunes tiene 650 escaños. La abstención del Sinn Féin, que no toma asiento en sus escaños, significa que la mayoría real está en 322. Lo previsible es que los conservadores gobiernen en minoría, buscado acuerdos para la aprobación de leyes con los unionistas del DUP.

En todo caso, May aspiraba iniciar desde una posición de fuerza las negociaciones con la UE sobre el 'Brexit', que se abren dentro de apenas diez días. La primera ministra que relevó a David Cameron tras el referéndum que apostó por dar un portazo a Europa sale de las urnas debilitada de cara a Bruselas, donde ha planteado un divorcio duro en unas condiciones que sus socios comunitarios rechazan de plano.

Los resultados son una catástrofe personal para la primera ministra, Theresa May, que convocó las elecciones, tras rechazarlo insistentemente, porque quería ganar margen de maniobra para negociar el 'Brexit'', que ha aceptado el protagonismo absoluto en una campaña en la que otros ministros han sido marginados y en la que se han cometido múltiples errores. Miembros del Gobierno, como el ministro para Comercio Internacional, Liam Fox, esquivan la confirmación de que May será la primera ministra tras estos resultados.

Dos crisis constitucionales

La gestión del Partido Conservador en los últimos cuatro años ha llevado al país a dos crisis constitucionales, en Escocia y con el 'Brexit' y a dos elecciones generales. La síntesis de los últimos meses de Theresa May es que inició el mecanismo de relojería sobre los plazos de la negociación con el 'Brexit' y convocó unas elecciones en las que pierde su mayoría y crear más incertidumbres. Medios británicos adjudican a portavoces de la primera ministra la afirmación de que ha de continuar al frente del Gobierno porque no puede permitir que la UE retrase el inicio de la negociación. Suena a broma.

El líder laborista, Jeremy Corby, ha pedido su dimisión. Los ministros del 'Brexit', David Davies, y de Exteriores, Boris Johnson, podrían cumplir su ambición de llegar a la cima de Gobierno si los 'tories' que regresan de sus circunscripciones se agrupan para informar a May de que no le permitirán otro disparate. ¿Cómo podría acudir a Bruselas amenazando con que si no le dan lo que quiere causará más destrozos a la estabilidad de su país con un abandono unilateral de la UE?

Junto a las dudas sobre el futuro de la política conservador se pone en duda la viabilidad del 'Brexit' duro -con abandono del mercado común y de la unión aduanera- que May hizo suyo. La dirección de la negociación europea tendrá que medir ahora la mayor fuerza de los diputados conservadores partidarios de la permanencia y de la facción de 'Brexiteers' radicales. Llevará un tiempo entender dónde está el equilibrio para mantener el poder.

Héroe imprevisto

Los estrategas electorales conservadores no han logrado sus objetivos. Querían arrebatar al laborismo dirigido por un exsimpatizante del IRA, de 68 años, sin ninguna experiencia de Gobierno, bastiones tradicionales del partido en las tierras centrales, el norte y y el nordeste de Inglaterra. Querían hacerlo porque en numerosas circunscripciones laboristas ganó el 'Brexit' en el referéndum de 2016.

Pero los 'tories' sólo han absorbido los votos del Partido eurófobo y anti-inmigrantes, Ukip, cuyo exlíder, Nigel Farage, culpa ahora a May de "poner en peligro" el 'Brexit'. En el conjunto del país hay huellas de una alianza de votantes por la permanencia en la UE que han marcado al candidato mejor colocado frente a los conservadores y en los bastiones tradicionales laboristas las viejas identidades no se han roto por la cuestión europea.

Jeremy Corbyn saldrá fortalecido de estas elecciones y su resultado avalará su argumento de que el laborismo necesita conectar de nuevo con los simpatizantes perdidos en la cola de la 'era Blair' con un programa de socialdemocracia clásica, que contempla nacionalizaciones, inversión pública, reconocimiento del papel de los sindicatos,... La exposición de la campaña le ha presentado como un hombre cordial y amigable, mientras May se refugiaba en actos semiprivados y manicurados para las cámaras de la televisión.

Los conservadores han dedicado vídeos en las redes y grandes cantidades de saliva a recordar las simpatías por el IRA de Corbyn y de su segundo, John McDonnell. Insistieron en atacarlo fieramente cuando pronunció un discurso razonable sobre los efectos de intervenciones militares en las que ha participado Reino Unido para crear amplias áreas sin Gobierno real en Oriente Próximo, y que permiten la expansión del terrorismo. Pero esos ataques y la explotación descarada por May de los atentados de Mánchester y Londres para proponer una dureza antiterrorista vaga, tampoco les han beneficiado.

Retroceso independentista

La única alegría conservadora llega de Escocia, donde los 'tories' habían sido marginados desde la desindustrialización radical de Margaret Thatcher. Una líder optimista, simpática, gay, liberal y que hizo una campaña activa en favor de la permanencia en la UE, Ruth Davidson, ha guiado el resurgir del partido con su oposición a un segundo referéndum sobre la independencia.

Laboristas y Liberal-Demócratas también recuperan votos en Escocia, pero la caída del independentista SNP se ilustra con la pérdida de su escaño en Gordon por Alex Salmond, el patriarca del independentismo escocés contemporáneo. El voto escocés muestra que se ha consolidado un rechazo militante a una segunda consulta pero es también un regreso a la normalidad.

El SNP logró 56 de los 59 escaños escoceses en 2015, en la ola emocional tras el referéndum y cuando votar al partido significaba fortalecerlo en la negociación de más transferencias. Pero aquel resultado no reflejaba la pluralidad escocesa. En Irlanda del Norte se ha producido lo contrario. Donde había diputados de cuatro partidos, hay ahora solo de dos. Los escaños del SDLP han sido absorbidos por el Sinn Féin, los del UUP por el DUP. Los más radicales de Irlanda del Norte, los más sectarios y culpables del conflicto, siguen avanzando.

El ex líder liberal-demócrata que llevó a su partido a una coalición con los conservadores entre 2010 y 2015, Nick Clegg- casado con la abogada vallisoletana Miriam González-, también ha perdido su escaño.