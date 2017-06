Ignacio Echeverría es uno de los fallecidos en el atentado de Londres

Tras cuatro días desaparecido, se ha confirmado lo peor: el madrileño de 39 años Ignacio Echeverría es uno de los ocho fallecidos en el atentado de Londres del pasado sábado. Así lo ha confirmado su hermana a través de Facebook este miércoles: «Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes». «Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio», continúa la joven, que apunta que «hasta el viernes como pronto» no podrán estar junto al cuerpo del fallecido. «Querríamos que el Gobierno Británico nos permita estar con él...», lamenta. Además, da las gracias al personal administrativo y político español por su ayuda «en hacer esto posible».

De 39 años y natural de Ferrol, Ignacio Echeverría fue visto por última vez en el lugar de los atentados, en los que al menos otras ocho personas murieron y 48 personas resultaron heridas (29 permanecen aún hospitalizadas y diez de ellas en estado crítico). Aquella noche, tres individuos arrollaron con su vehículo a la multitud en el puente de Londres y apuñalaron a varias personas en el distrito de ocio Borough Market, donde fueron abatidos por la Policía.

El Gobierno español ha destacado por su parte en un comunicado que la «actitud ejemplar de Ignacio Echeverría durante los atentados es, para todos, un modelo de solidaridad», después de que las autoridades británicas también hayan confirmado definitivamente que figura entre los ocho víctimas mortales del atentado del pasado sábado en Londres.

«El Gobierno ha recibido con profunda tristeza y consternación la confirmación por las autoridades británicas de que Ignacio Echeverría se encuentra entre las víctimas mortales de los crueles ataques terroristas del pasado sábado en Londres», indica la nota. El departamento que dirige Alfonso Dastis añade que «su valor al defender a una persona indefensa sirve para recordar la necesidad de permanecer unidos frente a la lacra del terrorismo, frente a aquellos que hacen de la violencia y del terror su único lenguaje».

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha transmitido "a sus familiares y amigos que no están solos en su dolor y que, hoy, España está con ellos compartiendo sus sentimientos y desolación y acompañándoles en este terrible trance".

El heroísmo de Ignacio Echeverría debe guiarnos ante la sinrazón del #terrorismo. Descanse en paz. Mi cariño a su familia, todo un ejemplo. pic.twitter.com/OaTzqRn13U — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 7 de junio de 2017

Consternado por el asesinato de Ignacio Echeverría, mis condolencias a su familia. Lo recordaremos siempre por su acto heroico y ejemplar MR pic.twitter.com/RqKwBSb0Dx — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 7 de junio de 2017

«Igna, te queremos»

Los amigos del español, con los que volvía de una tarde de patinaje, le vieron por última vez haciendo frente a uno de los yihadistas, que en ese momento apuñalaba a una mujer: «Se tiró de la bicicleta y golpeó al agresor con un monopatín mientras otros dos le agredían por detrás y se quedó tendido en el suelo», relató la familia. Desde entonces, tanto ellos como el Gobierno español se han volcado para tratar de tener información sobre su paradero, ante la prudencia de Reino Unido a la hora de identificar a los fallecidos.

Otra de las hermanas de Ignacio, Isabel, ha querido agradecer todo el apoyo recibido durante estos cuatro días de incertidumbre: «La familia Echeverría Miralles de Imperial quiere agradecer al Consulado, Embajada, Ministerios, el presidente y todo el gobierno español y policía española, el HSBC, Iberia, la familia, los amigos de Ignacio (especialmente Guille y Javi que estaban allí), amigos de la familia, y gente que no conocemos, que se han volcado buscando a mi hermano y apoyándonos, y a la prensa y a todo el pueblo español que han estado con nosotros en todo momento y la gente de Londres que nos han apoyado», ha publicado en Facebook. «Mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna te queremos y nunca te olvidaremos», publica como homenaje.

Ya el martes el hermano del joven publicaba la tarde de este martes en Facebook que «las autoridades británicas nos piden 24 o 48 horas más para darnos información». Su padre, Joaquín, que viajó junto a su mujer ayer a Londres, descartaba entonces que su hijo hubiera muerto y añadía que era probable que Ignacio fuese indocumentado, pues volvía de hacer deporte. Es por eso que Interior, a petición de las autoridades de la isla, remitió las huellas dactilares de Echeverría a primera hora del domingo, que serán comparadas con las de los hospitalizados. El banco suizo HSBC, para el que trabaja Echeverría, colaboró también en su búsqueda con un detective.

Un patín como única arma

El día del atentado, Ignacio Echeverría, vecino de la localidad madrileña de Las Rozas y nacido en Ferrol, fue a practicar con el skateboard a un parque cercano a los hechos, al sur del Támesis. Sobre las diez de la noche, él y sus amigos decidieron volver a casa en bici, en 17 de Joshua Street, en la periferia este de la ciudad, cerca del London City Airport. El camino más corto, a través del Puente de Londres, a través de la zona de Borough Market.

Fue allí donde, según sus amigos, se encontraron en medio del atentado, sin saber muy bien la magnitud de lo que ocurría. Uno de los terroristas intentaba apuñalar a una mujer. Echeverría fue el único que reaccionó: se tiró literalmente de la bici y agredió al terrorista con su patín como única arma. En ese momento, al menos otro terrorista (no está muy claro si dos) se abalanzó por la espalda contra el español. Lo último que vieron sus amigos antes de huir fue a Echevarría tendido en el suelo, sin saber con qué heridas.

Licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Echeverría llevaba dos años viviendo en Londres, a donde marchó ante la falta de oportunidades laborales en España. Era especialista en la persecución del blanqueo de capitales del crimen organizado y del terrorismo para la entidad HSBC. Antes, fue técnico de comercio exterior en España, Alemania y Bélgica y trabajó en el departamento de banca de corresponsales de Banco Popular, en el departamento de compliance de Natixis y en ABN AMRo Bank y estuvo vinculado laboralmente a la entidad Aresbank, un banco especializado en la financiación del comercio exterior con países árabes.