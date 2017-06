Kirsty, Alexander, Christine y James, las víctimas del atentado de Londres

Kirsty Boden, de 28 años, australiana y enfermera en Londres. Ella es la última víctima mortal confirmada del ataque terrorista del pasado sábado en Londres en el que siete personas fueron asesinadas y casi medio centenar resultaron heridas.

Así lo ha confirmado este martes la familia de la joven a través de una carta de despedida, acompañada de una foto de ella sonriente y con un ramo de girasoles, en la que explican que Boden fue apuñalada por uno de los terroristas cuando corría para socorrer a otra víctima. «Ayudar era lo que le gustaba hacer, ser enfermera era su vida. Corrió hacia el peligro y allí perdió la vida», indica la misiva, que recuerda a la australiana como una joven «extrovertida, amable y generosa». «Estamos orgullosos de su valiente acción que demuestra su altruismo. No solo esa noche, sino durante toda su vida», elogian sus parientes, que piden privacidad en esta etapa de duelo.

Kirsty se convierte así en la cuarta víctima confirmada del atentado, reivindicado por el Estado Islámico, tras la canadiense Christine Archibald, de 30 años, un ciudadano francés llamado Alexander, de 27, y el británico James McMullan, de 32.

Christine fue la primera en ser identificada. La joven trabajaba en un refugio para personas sin hogar después de mudarse a Europa desde Columbia junto a su prometido Tyler Ferguson. Según confirmó su familia a la BBC, la pareja se encontraba en Londres pasando el fin de semana, ya que ella nunca había estado en la capital británica. La hermana de su novio contó en Facebook cómo Tyler sostenía a Christine en las manos cuando murió: «Mi hermano perdió al amor de su vida en el London Brige. En un segundo su vida entera le fue robada. No tengo palabras».

La familia se encuentra destrozada. «Hemos perdido a nuestra preciosa hija. Tuvo una habitación en su corazón para todo el mundo y creía fuertemente que cada persona tenía que ser valorada y respetada. No entendería la crueldad que ha causado su muerte», lamentaban. «Por favor, rendidle tributo haciendo de vuestra comunidad un lugar mejor. Haced voluntariado o donad a un refugio. Decidles que Chrissy os lo ha mandado».

Este domingo, Alexander, un francés de 27 años, se unía a esta lista negra. El joven, con lazos familiares en Saint-Malo, una región de Bretaña situada al noroeste de Francia, trabajaba de camarero en el Boro Bistro, un bar del Borough Market, escenario de la tragedia del sábado. Compartía piso con un amigo, que presenció el ataque. La embajada francesa en Reino Unido confirmó el deceso a través de su cuenta de Twitter.

We are very sad to report the death of 1 french citizen in the #LondonAttacks. 7 compatriots are injured (4 badly) and one pers is missing.