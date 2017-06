«No tengas miedo»

La música ha tratado este domingo de disipar la niebla gris de dolor y miedo que a golpe de brutalidad se ha posado sobre el Reino Unido. Ése «Basta, ya basta» que Theresa May exigió por la mañana se convirtió en clamor multitudinario por la tarde en Old Trafford, donde miles de personas plantaron cara al terror y exhortaron a occidente a que no tenga miedo. «Dejemos que el mundo oiga vuestra resistencia», arengó el cantante Pharrell Williams a las 50.000 almas que el pasado 22 de mayo se vieron sacudidas por la barbarie y, desde entonces, no han parado de temblar. Porque solo doce días después del atentado que a la salida del concierto de Ariana Grande en Mánchester se cobró más de una veintena de vidas, el terror regresó a Reino Unido el sábado por la noche. Un nuevo zarpazo que reivindica el Estado Islámico y que logró sembrar el pánico en Londres, pero que no consiguió imponer a los británicos una agenda de reclusión. Temblar es reaccionar, es convertir el frío en calor. Y el concierto benéfico, que arrancó apenas 24 horas después del nuevo ataque terrorista, gritó alto y claro que el miedo está ahí, pero la libertad pesa más.

Bajo el lema 'One love Manchester' Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Miley Cyrus, los Black Eyed Peas y Liam Gallagher, entre otros artistas, rindieron homenaje a las víctimas. «Para nuestros ángeles», se podía leer en algunas de las pancartas que portaron los asistentes al concierto que, tras un minuto de silencio, arrancó con Marcus Mumford, el líder del grupo Mumford & Sons. La gran protagonista, sin embargo, fue Ariana Grande. Al borde de las lágrimas la artista norteamericana logró hacer frente al durísimo trance como mejor sabe: alzando la voz y convirtiendo su dolor en algo tan hermoso como una melodía.

Ariana Grande encadenó dúos con otros artistas. En uno de los momentos más emocionantes de la noche, compartió escenario con un coro de 24 alumnos de una escuela de Mánchester, algunos de los cuales estuvieron en el Manchester Arena el 22 de mayo. Fue especialmente ovacionada, además, cuando interpretó con el grupo Coldplay el éxito de Oasis convertido en himno a la resistencia, 'Don't Look Back in Anger'. La artista, ligada a la ciudad ya de por vida, cerró la noche versionando el tema 'Over The Rainbow'. «Me gustaría agradeceros ser tan fuertes, estar tan unidos, tan cariñosos. Os quiero tanto», lanzó al público.

De nuevo tras la masacre

Entre los asistentes muchos reconocieron haber escapado a la tragedia del Manchester Arena por los pelos. «Esta gente no acabará con nuestros ánimos», reivindicó Abdullah Mala, de 34 años. Su hija Hannah, de 8 años, había disfrutado del concierto de Ariana Grande del 22 de mayo y, antes de la última canción, decidió salir del recinto. Unos minutos después se produjo el ataque suicida por lo que declaró «estar feliz» de algo tan simple como poder volver a un concierto.

También Rachel Jea, de 32 años, estuvo aquel aciago día en que tantas familias quedaron destrozadas y necesitaba volver, «recuperar la confianza» después del atentado. «Nuestros abuelos superaron guerras mundiales para poder vivir libremente, y ahora empieza de nuevo. No tiene que ser así», lamentó.

De las 50.000 personas que acudieron al concierto benéfico, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las víctimas, aproximadamente 14.000 habían estado el día del atentado. Para ellas se habían reservado entradas gratis. El resto de los 'tickets', a 40 libras (aproximadamente 46 euros), se vendieron en menos de media hora.

El concierto estuvo arropado por fuertes medidas de seguridad. Muchas de las personas que acudieron a disfrutar de la música abrazaron a los policías armados que vigilaban la zona, agradeciéndoles su labor.