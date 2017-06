Una joven canadiense, primera víctima identificada

La canadiense Christine Archibald es la primera víctima identificada entre los siete fallecidos del ataque de Londres del pasado sábado. La joven de 30 años trabajaba en un refugio para personas sin hogar después de mudarse a Europa desde Columbia junto a su prometido Tyler Ferguson.

Su familia se encuentra destrozada. «Hemos perdido a nuestra preciosa hija. Ella tuvo una habitación en su corazón para todo el mundo y creía fuertemente que cada persona tenía que ser valorada y respetada», contaban emocionados.

«Ella vivía esa creencia trabajando en un refugio para personas sin hogar. No entendería la crueldad que ha causado su muerte», lamentaban. «Por favor, rendirle tributo haciendo de vuestra comunidad un lugar mejor. Haz voluntariado o dona a un refugio. Decirles que Chrissy os lo ha mandado». Según ha confirmado la hermana de su prometido a través de Facebook, Tyler Ferguson sostenía a Chrissy en las manos cuando ella murió. «Mi hermano perdió al amor de su vida en London Brige. En un segundo su vida entera le fue robada. No tengo palabras», ha escrito en la red social.

Un hombre francés ha sido la segunda muerte confirmada oficialmente por el gobierno de Francia. Otras 48 personas afectadas continúan siendo atendidas en diversos centros hospitalarios de la capital británica. Una de ellas es Candice Hedge. Esta joven australiana se encuentra en estado crítico después de que uno de los atacantes le cortara el cuello cuando cenaba en el bar en el que trabaja tras terminar su turno de camarera. Oliver Doling, un joven de 32 años, se encuentra en coma después de ser apuñalado en la cara.

Testimonios escalofriantes

Los testimonios sobre la noche de pesadilla que se vivió ayer en la capital británica son escalofriantes. Hablan de desalojos, de gritos, de pánico y de individuos que arremetían contra la multitud cuchillo en mano. Natalia y Ben son un matrimonio que salía de la entrada del metro de Borugh Street cuando vieron a un montón de gente corriendo. «Había un hombre de rojo con un cuchillo de diez pulgadas apuñalando a sangre fría a otro hasta en tres ocasiones», recogía la radio de la BBC. «Luego escuchamos tres disparos y salimos corriendo», explica la pareja.

El ataque dejó escenas completamente demoledoras. «Quédate conmigo, por favor, te quiero. No les dejes salirse con la suya, por favor», suplicaba una mujer a su pareja herida mientras los servicios sanitarios y un agente de policía le atendían en el lugar de los hechos. Ella le cogía la mano mientras pedía una ambulancia.

Otro de los testigos es Will Orton. Este joven de 25 años se encontraba cerca de un pub de London Bridge cuando ocurrió el atropello. «Fui a salir del bar, pero al menos cien personas intentaban entrar dentro», indica. «No sabía qué pasaba al principio. Después cerramos la puerta por dentro, pero cundía el pánico como si estuviésemos fuera», narró. Gerard, otra persona presente en el lugar, contó a la BBC cómo vio a un hombre dándole al menos diez cuchilladas a una chica. «Estaban apuñalando a todo el mundo. Corrían y gritaban: '¡Esto es por Alá!», dijo.

Una imagen parecida se vivió en el bar español 'Tapas Brindisa' que regenta Francisco Javier Hidalgo, un joven malagueño que ha subido un vídeo a Facebook que se ha hecho viral. El chef ha narrado a La Vanguardia cómo se sintió en aquel momento de tensión y pánico. «Lo que aparece en el vídeo no es nada. Luego fueron los disparos y fue a peor. Por suerte todo quedó en un susto y ahora estamos a salvo», cuenta. «Todo empezó con una pelea en el bar de enfrente que no tenía ningún vínculo con el ataque. Justo un instante después entró un chico gritando que cerráramos el restaurante porque había un aviso de atentado en toda la zona. Fue cuando empecé a ver a gente corriendo por la calle. Después de que salieran los clientes nos refugiamos en el bar y ahí grabé el vídeo».

Otro testigo fue Chris, un taxista que se encontraba realizando un servicio y que transitaba por el Puente de Londres. «Una furgoneta comenzó a llevarse por delante a muchas personas», narró para la emisora británica LBC. «Luego, tres personas salieron fuera con un puñal cada uno de unas doce pulgadas de longitud y comenzaron a apuñalar gente por Bororugh Street», explicó. «Vi cómo apuñalaban a una chica en el pecho». «Le dije al tipo que había en mi taxi que iba a tratar de golpear» a uno de los atacantes. «Iba a tratar de arrollarlo. Giré y lo intenté, pero me esquivó», recordó.

Lucha contra los atacantes

Algunos de los presentes en la zona del ataque contaron a los medios británicos que la policía les instaba a «correr todo lo rápido que podáis». Los autores sembraron el pánico por los alrededores del Borough Market. Allí muchas personas se jugaron la vida tratando de contenerles con cualquier objeto que tenían a mano. Gerard Vowls, de 47 años, que había estado viendo la final de la Champions League de fútbol en el pub Ship, explicó a The Guardian que vio cómo apuñalaban a una mujer entre 10 y 15 veces. «Decía 'ayudadme', 'ayudadme', y no pude hacer nada», lamentó. Vowls lanzó sillas, vasos y botellas a los agresores para tratar de alejarlos de la mujer. «Venían una y otra vez a acuchillarme», narró. «Sé que lo que hice fue insensato, pero trataba de salvar vidas», sostiene. «Si hubiera resbalado estaría muerto, me hubieran matado». «Quiero saber si la mujer está bien. Llevo una hora y media dando vueltas llorando, no sé qué hacer», apostilló Vowls, conmovido justo después de los hechos.

Florin, un trabajador rumano de una panadería de la zona difundió un video en el que se lo ve armado con un palo yendo de un lado a otro en Borough Market, gritando insultos irreproducibles y explicando a sus compañeros que le estampó una canasta en la cabeza a uno de los atacantes. «¡Le pegué con una canasta en la cabeza, rompí la canasta en su cabeza¡», grita Florin. «¡Quedó aturdido!». «Vaya cuchilladas que asestó a un hombre, Dios mío», lamentaba en la grabación.

Un taxista, Aksha Patel, dijo a Sky News que una pasajera suya le explicó que había bloqueado con su cuerpo la puerta del restaurante Black and Blue para impedir la entrada de un atacante, el tiempo suficiente para permitir que la gente saliera por la puerta de atrás, hasta que finalmente tuvo que ceder y salir corriendo. «La gente logró escapar por la puerta trasera, salvando así unas 20 vidas», dijo el taxista, citando a la mujer.

Incluso Richard Angell no quise irse sin pagar la cuenta del restaurante del que se vio obligado a salir huyendo. que volvió este domingo a pagar la cuenta y a dejar propina en el restaurante del que salió huyendo. «Además, no dejé propina, y nos cuidaron cuando tenían que haber estado cuidando de sí mismos», añadió.