Ariana Grande tras el atentado de Manchester: «Estoy rota»

El público que acude a sus conciertos es mayoritariamente adolescente. Anoche en el Manchester Arena había menores que por primera vez acudían a un espectáculo de esas características y que sin duda guardarán un mal recuerdo de ese primer contacto con la música en directo. No es de extrañar cuando en un recinto cerrado de pronto explota un artefacto y mata a al menos 19 personas y hiere a otras 50. «Estoy rota», ha asegurado Ariana Grande en Twitter. «Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras», añade la artista, que ha dado por finalizada su gira.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017

Asimismo, Scooter Braun, representante de Ariana Grande, ha expresado su dolor por las víctimas de la explosión del Manchester Arena, que la Policía está tratando como un atentado terrorista. «Esta noche, nuestros corazones están rotos. Las palabras no pueden expresar nuestro dolor por las víctimas y las familias dañadas en este ataque sin sentido», ha dicho Braun en las redes sociales.

Testigos han descrito cómo, poco después de que Ariana Grande se despidiera del público y se encendieran las luces del pabellón, una gran explosión provocó el pánico entre los asistentes, que corrieron buscando una salida. «Lloramos por las vidas de los niños y los seres queridos a quienes se ha llevado este acto cobarde», ha dicho el representante de la estrella del pop, que ha agradecido su trabajo a los servicios de emergencias de Manchester que «se lanzaron hacia el peligro para ayudar a salvar vidas».

Asimismo, otras estrellas de talla internacional han querido mostrar su cariño y sus condolencias a las víctimas del atentado:

My prayers are with you Manchester — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de mayo de 2017

Mis oraciones están contigo Manchester.

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world.

Corazón roto por las familias afectadas esta noche. Corazón roto por Ari. Corazón roto por el estado en que está este mundo.

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) 22 de mayo de 2017

Mis oraciones van hacia la gente de Manchester. Tuve allí especiales tiempos de juventud.

Sending love to those affected in Manchester. — Ellie Goulding (@elliegoulding) 22 de mayo de 2017

Enviando amor a los afectados de Manchester.

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don't wanna believe that the world we live in could be so cruel. — Bruno Mars (@BrunoMars) 23 de mayo de 2017

No tengo palabras para describir cómo me siento sobre lo ocurrido en Manchester. No quiero creer que el mundo en el que vivimos pueda ser tan cruel.