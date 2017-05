La Torre Eiffel entra en campaña electoral

Activistas de Greenpeace se subieron a la torre Eiffel y desplegaron una gran pancarta en el primer piso para mostrar su rechazo al Frente Nacional, a dos días de la segunda vuelta de las presidenciales en la que la líder del partido, Marine Le Pen, se enfrenta al socioliberal Emmanuel Macron.

En la pancarta, que desplegaron seis miembros de la organización ecologista poco después de las 07.00 hora local (05.00 GMT) se podía leer el lema de la República francesa: 'Libertad, igualdad, fraternidad' y el mensaje 'resistir'.

Liberté, Égalité, Fraternité. Three values to cherish and protect more than ever. #Resistpic.twitter.com/oreqLLQVYk