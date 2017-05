El ministro del 'Brexit' niega que Reino Unido vaya a pagar 100.000 millones por salir de la UE

El ministro británico para el 'Brexit', David Davis, ha asegurado este miércoles que su Gobierno no pagará 100.000 millones de euros para abandonar la Unión Europea, al tiempo que ha subrayado que todavía hay que negociar los términos de la salida del bloque comunitario.

Davis ha respondido así a una información publicada por el diario económico 'Financial Times', que ha señalado que 100.000 millones de euros es la cantidad que la Unión Europea va a reclamar a Reino Unido para permitirle abandonar el club comunitario en el marco del proceso de negociación iniciado por la primera ministra británica, Theresa May.

"No pagaremos 100.000 millones de euros. Tenemos que discutir en detalle qué derechos y obligaciones hay", ha asegurado el ministro Davis, en declaraciones a la cadena de televisión británica ITV.

El Gobierno británico ha iniciado el proceso de negociación con la Unión Europea con la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de negociación de dos años para articular la salida de un país del bloque. Concluido ese periodo, si no hay acuerdo, el país sale automáticamente de la Unión Europea.

Londres quiere que los ciudadanos de la UE mantengan derechos similares a los actuales La intención de Reino Unido en las negociaciones sobre el estatus de los ciudadanos de la UE que ya viven en Reino Unido tras el 'Brexit' es darles derechos muy similares a los que gozan actualmente, ha explicado este miércoles el ministro para el 'Brexit', David Davis. El ministro ha defendido que es importante llegar a un acuerdo rápido sobre los futuros derechos de los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido y los británicos que viven en otros países comunitarios después de que Reino Unido abandone el bloque en 2019, ya que la incertidumbre está generando ansiedad en estas personas. "La intención es que tengan un acuerdo generoso, muy similar al que gozan actualmente, y nuestros ciudadanos británicos en el extranjero harán lo mismo", ha declarado Davis en una entrevista en BBC Radio.

Reino Unido celebrará el próximo 8 de junio elecciones generales, unos comicios adelantados a petición de la primera ministra, Theresa May, que confía en aumentar su mayoría parlamentaria para tener así una posición reforzada en la negociación con la UE.

Sin adptar un papel «suplicante»

Londres no adoptará un papel "suplicante" en las negociaciones de ruptura con la Unión Europea, ha afirmado este miércoles el negociador británico. "No vamos a estas negociaciones como suplicantes, sino como negociadores", dijo David Davis a BBC radio, cuando se le preguntó por la noticia, aparecida en la prensa británica, de que la UE no quiere negociar directamente con la primera ministra británica Theresa May.

"Hay dos partes en esta negociaciones y la otra no decidirá quién hace qué. Ella liderará nuestras negociaciones, yo la apoyaré", añadió el ministro del Departamento de Salida de la UE, su título oficial.

La entrevista a Davis llega tras unos días marcados por la cena que mantuvieron el miércoles en Londres la primera ministra y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.

Según una narración detallada del encuentro publicada por el diario alemán Frankfurt Allgemeine, citando fuentes europeas, Juncker salió de la cena con la impresión de que May "vive en otra galaxia" y de que se hace ilusiones inalcanzables en las negociaciones.