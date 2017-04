«Macron puede ser un alivio para Francia, pero debe ponerse las pilas»

Son cinco europeístas convencidos y creen que Emmanuel Macron, con probabilidad, ganará la segunda vuelta el 7 de mayo y será el nuevo presidente de la República Francesa. «Puede ser un alivio», advierten, pero consideran que los electores han sacado la tarjeta roja al sistema político tradicional porque ha aflorado un profundo malestar social incubado hace tiempo. Protagonizan el debate Gaspard Chevalier, que lleva 10 años en San Sebastián y trabaja en una papelera; Sebastien Bulnois –llegó hace 15 años– es profesor de francés en el instituto de Lezo; Sophie La Pailh –29 años en San Sebastián– trabaja de traductora; Laurent Jacquemin acaba de abrir un gimnasio en Gros, y Guillaume Fontagné, en San Sebastián desde el 2009, regenta una empresa de asesoramiento hotelero. Tienen un punto en común: todas sus parejas son guipuzcoanas.

-¿Cómo están viviendo las elecciones?

–Sophie: Quizá es la primera vez en mi vida que las vivo con tanta pasión. Todo es muy intenso, las elecciones en Estados Unidos, el ‘Brexit’, hay muchos desafíos, ahora nos jugamos si hay ‘Frexit’ y nos vamos de la Unión Europea o nos quedamos, la crisis de los refugiados, la crisis... Lo vivo de cerca, pero he hecho un esfuerzo para interesarme.

-Laurent: Es cierto que ha sido una primera vuelta de unas elecciones un tanto peculiar, porque se veía que había nuevas fuerzas que llegaban y también a mí lo que me interesa particularmente es hacer los paralelismos con España y su situación política. Es interesante la comparación.

-Gaspard: Yo he pensado que por primera vez el resultado de estas elecciones puede influir en el futuro de los franceses a corto plazo, y sobre todo en los franceses que vivimos en el exterior. ¿Qué ocurre si mañana elegimos a un presidente que quiere el ‘Frexit’ y quiere salir de la UE? Yo vivo aquí, trabajo aquí, ¿tendré que pedir papeles para seguir viviendo aquí? Es la primera vez que me lo he planteado. El resultado nos puede perjudicar.

–Sebastien: La campaña ha alimentado cierto miedo y controversia a nivel de la población francesa, pero luego otro asunto es que ha sido como una telenovela lo que ha pasado en los últimos seis meses, empezando por las primarias en la derecha en otoño, luego las de la izquierda en invierno, y eso ha alimentado ocho meses de campaña sin parar, más los negocios de Fillon, que le han costado la victoria.

–Guillaume: A mí siempre me ha gustado la política y salgo muy decepcionado de esta campaña porque es verdad que ha sido una telenovela. Para mí, habían arrancado bien con el debate de las primarias, con debates muy duros, pero luego se ha caído al ‘Gran Hermano’ de la política, y no me ha gustado nada. De hecho, llegué a desconectar.

–Sebastien: Quizá fue un error hacer unas primarias al estilo americano.

–Guillaume: Yo estaba convencido que iba a salir Alain Juppé en las primarias de la derecha. Y en los socialistas salió alguien opuesto a quien estaba gobernando. Se han estado tirando los trastos los socialistas durante toda la legislatura de Hollande.

–Sophie: El resultado de las elecciones ha sido previsible.

–Gaspard: Si hace seis meses nos dicen que el pulso iba a ser entre Macron y Marine Le Pen no nos lo hubiéramos creído.Los sondeos no se han equivocado. Es curioso, pero entonces lo previsto es que ganara las elecciones el candidato que saliera de las primarias de la derecha. Y no ha sido así.

–Alain: Pero había mucha incertidumbre.

–Sebastien: A mí me duele mucho que se haya clasificado Marine Le Pen. Al final tenía la esperanza de que no pasara la primera vuelta, que se quedara en un 18%, y que hubiera otros dos... Habrá que ir a votar en dos semanas para impedirlo.

–Gaspard: A mí me daba miedo a tener una segunda vuelta entre Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, con un enfrentamiento entre dos personas opuestas, la extrema derecha y la extrema izquierda comunista que no representan lo que piensan los franceses. La gente se ha movilizado para que esto no pase y yo creo que muchos tenemos una sensación de cierto alivio tras esta primera vuelta.

–Guillaume: No pensaba que el discurso fácil iba a conectar tanto en la sociedad francesa. Soluciones fáciles para problemas difíciles y complejos. Ni Hollande ni Sarkozy son tan tontos. La demagogia es atribuir la culpa a los inmigrantes, o quedarse con la comsigna de que «las grandas empresas no pagan impuestos». Puro simplismo

–Pero ha habido un fuerte voto de sanción contra el sistema político y económico.

–Guillaume: Tampoco el voto contra el sistema político y económico es nuevo. En su día Francia ya votó contra el Tratado de Maastricht, hay una parte de la población que está muy crítica y muy cansada. Sobre todo quienes más salen perdiendo con la globalización. Es necesario que Macron, que será el probable ganador, se ponga las pilas. En francés se dice «se retrousser les manches», o sea, remangarse.

–Gaspard: Quizá hemos llegado a una situación un tanto límite que no habíamos visto otras veces. En Bruselas la gente tiene que darse cuenta de que ha habido un toque de atención. Primero los británicos, ahora los franceses. De los once candidatos en esta primera vuelta, nueva quieren el ‘Frexit’. No son nueve candidatos representativos de Francia, pero algo quiere decir que haya nueve candidatos en esa dirección.

–Sebastien: El propio Fillon votó en contra del Tratado de Maastrich en el referéndum que hubo en su día y ahora parecía que se situaba a favor de la UE.

–¿Hay dos Francias?

–Sophie: Basta mirar el mapa de los votos. Yo lo he mirado por curiosidad, porque soy bretona. Y he visto una Francia del este que vota al Frente Nacional y una Francia del oeste que vota a Macron, con alguna excepción; en parte es una división entre la Francia de las ciudades y la más rural. Un mapa dividido en dos, aunque no creo que sean dos Francias tan enfrentadas. No sé qué resultado va a haber, Gaspard dice que ganará Macron por 75% frente al 25%. Yo creo, quiero creer, que ganará con claridad Macron, pero quizá el resultado sea bastante más ajustado y más reñido. Porque la gente está muy harta. No me atrevo a hacer pronósticos después de lo que hemos visto en los últimos meses con la victoria del ‘Brexit’ o el triunfo de Donald Trump.

-Gaspard: De hecho, desde 1959 nunca ha derecha convencional había estado ausente de una segunda vuelta. Vemos un mensaje a los partidos tradicionales. La sociedad les ha dicho: hasta aquí hemos llegado.

-Sebastien: Fijaros que en un año han caído los políticos de los últimos años: Sarkozy, Hollande, Valls, Fillon...

-Sophie: Yo, en esto, por un lado, me alegro un poco. Quiero decir que hace falta otra cosa, que el sistema está caduco. Se ha sacado la tarjeta roja a un sistema.

–Guillaume: Quizá el problema es que no hay alternativa más allá del marketing, también Macron formó parte del establishment.

-Sophie: Sí, aunque dice que quiero renovarlo.

-Guillaume: Es un discurso fácil de vender y es una buena operación de imagen decir «estoy en en contra del sistema».

-Gaspard: Ha sido un voto por defecto, el mal menor, en comparación con el entusiamo que en su día había cuando la gente fue a votar por Sarkozy e incluso por François Hollande hace cinco años.

-Laurent: Yo, sin embargo, sí creo que hay gente en nuestra generación que cree en Emmanuel Macron, que puede dar nuevas ideas y propuestas. que tiene un tono distinto de explicar las cosas...

-Gaspard: Yo diría que el dato nuevo que presenta, sobre todo, es su edad. Tiene 39 años. Es el presidente más joven que puede tener la República Francesa, es nuevo, y quizá en ninguno de los diez países más potentes del mundo. Giscard fue presidente a los 46 años.

–Sophie: A mí eso me da igual y, aunque a lo mejor se me nota mucho que he votado a Macron, creo que es una persona inteligente.

-Guillaume: Pero todos son inteligentes. Esa no es tanto la cuestión de fondo...

–Sophie: Pero Macron es brilllante, y conozco a alquien que ha trabajado personalmente con él y me lo dice. El conoce perfectamente el sistema por dentro. ¡Qué mejor manera de poder arreglar cosas o ir en contra del sistema desde dentro!

-Guillaume: Otro que conoce el sistema por dentro es Jean-Luc Mélenchoní, el candidato de ‘Francia insumisa’, que ha sido ministro con los socialistas, que ha conocido muy bien la Administración francesa, ha tenido experiencia de gestión y ahora está en contra del sistema.

-Gaspard: Quizá a favor de Macron juega que ha trabajado en el sector privado antes de cobrar de los recursos públicos como otros politicos. Para mí es un valor añadido.

–Guillaume: En cambio, en su discurso tras el resultado del pasado domingo, que por cierto fue muy malo, Macron dijo que quería poner fin a 30 años de sistema. El también quere utilizar un discurso contra el sistema porque vende.

–Sophie: Sí, la cuestión es cómo lo haces. Es fácil plantar discursos. Igual si Marine Le Pen hubiera aparcado su mensaje contra la UEhubiera recibido más votos.

–Guillaume: Es muy posible que los futuros debates están centrados en esa línea divisoria sobre Europa.

–Gaspard: Muchos de los votantes de Le Pen no quieren salir de la UE.

–Sebastien: Yo tengo mis dudas, porque cuando hablo con mis padres que viven cerca de Lyon, veo otra realidad. Nosotros hemos interiorizado mucho la idea de Europa pero allí no se vive esa sensación. Allí el ambiente gira en torno a la inmigración y al terrorismo. Es así.

–Sophie: Cuando yo voy a Bretaña a casa de mi familia también lo veo.

–Sebastien: Ha condicionado el voto y es el tema más importante, más que Europa. Muchos que han votado a Le Pen tienen que ver con eso.

–Gaspard: Es que Francia ha sido un país muy castigado por el terrorismo: Bataclan, Niza, Charlie Hebdo, Campos Eliseos... Mucha gente dice: ¡Basta Ya!.

–Sophie: Quizá el único punrto concreto que he visto en esta campaña ha sido salir o no de la UE .

–Sebastien: He escuchado a Marine Le Pen una vuelta a los discursos más reaccionarios de Jean Marie Le Pen. Ha querido endulzar su imagen y quizá suavizar algo sus aspectos más extremistas pero ha vuelto un discurso que me dio escalofríos por reaccionario, por clasista y por proteccionista.

–Gaspard: Su padre ha debido decir que habría sacado más votos si se hubiera centrado en la inmigración.

–Sebastien: Los analistas pensaban que Le Pen llegaría al 30%. Debe estar decepcionada.

–Sophie: Crucemos los dedos, no vaya a ser que haya una sorpresa el 7 de mayo.