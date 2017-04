Le Pen critica el «viejo frente republicano» que llama a votar contra ella

La candidata ultraderechista a la Presidencia francesa, Marine Le Pen, ha criticado hoy los llamamientos del resto de partidos a frenar su avance en la segunda vuelta de las presidenciales, el próximo 7 de mayo, frente al socioliberal Emmanuel Macron.

En un viaje de campaña en Rouvroy, en el norte del país, Le Pen, líder del Frente Nacional (FN), cargó contra ese "viejo frente republicano podrido, que ya nadie quiere" y que "intenta aliarse" en torno a Macron, exministro de Economía con el actual presidente.

Entre los que han solicitado ya el voto para Macron están la formación conservadora Los Republicanos y el Partido Socialista, cuyos candidatos, François Fillon y Benoît Hamon, respectivamente quedaron ayer en tercer y quinto lugar.

El izquierdista Jean-Luc Mélenchon no ha lanzado una consigna de voto, pero su director de campaña, Manuel Bompard, avanzó anoche que era "obvio" que no lo iban a solicitar para Le Pen.

Con el 97% de los votos escrutados, la ultraderechista logró en la primera vuelta el apoyo del 21,43% de los electores, por detrás de Macron, que encabezó el escrutinio con el 23,86%. "No hay decepción, creedme", añadió hoy Le Pen, que dijo que su agrupación está "llena de esperanza y dinamismo".

Valls reconoce «el fin de una historia» del PS

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha admitido este lunes que el Partido Socialista (PS) vive "el fin de una historia" debido a los malos resultados obtenidos por su candidato, Benoit Hamon, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, en la que sumó un 7%.

En declaraciones a la prensa, Valls ha confesado que está "triste" por el PS y "por todos aquellos que han hecho su aportación" al Gobierno socialista saliente, al que él perteneció hasta las elecciones primarias de la formación política. "Es el fin de una historia", ha dicho.

Aunque se ha mostrado "satisfecho" con su mandato como primer ministro, ha considerado que la responsabilidad por el desempeño electoral de Hamon debe ser compartida. No obstante, ha defendido sus críticas al candidato socialista durante la campaña: "¿Se imaginan un político que no dé su opinión?".

Para Valls el error ha sido que "desde el referéndum sobre Maastricht en 1992 no hemos aprendido la lección sobre lo que debe ser la izquierda". "No hemos asumido lo que somos. Aquellos que no comparten nuestras ideas sobre Europa o sobre la económica ¿pueden ser de la misma familia política? Yo creo que no", ha indicado.

A este respecto, ha criticado el planteamiento electoral del PS. "Cuando uno hace una campaña de extrema izquierda o a la izquierda de la izquierda recoge lo que ha sembrado, creo yo. Un candidato del PS debería adoptar una posición central", ha sostenido el líder francés.

Dastis se alegra del triunfo de Macron

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha afirmado este lunes que "si se confirman las tendencias" y Emmanuel Macron gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas "es una buena noticia porque el señor Macron tiene un proyecto para Europa que es el que más se parece al que tiene el Gobierno español".

Dastis se ha expresado así en declaraciones a la Cadena Ser, después de dejar claro que "hay que ser prudente" porque sólo se ha celebrado la primera vuelta y que la elección del presidente francés compete a los ciudadanos de este país, de manera que el Gobierno español "acepta cualquiera que sea el resultado".

No obstante, Dastis no ha querido analizar los resultados como un fin del bipartidismo clásico y ha llamado a esperar a las elecciones legislativas antes de sacar conclusiones, especialmente en lo relativo a los republicanos, el partido conservador francés.

Es más, ha opinado que en el resultado de Fillon "las circunstancias del candidato han tenido bastante que ver con el resultado" -en alusión a la investigación judicial de que es objeto por pagar sueldos a su esposa e hijos como asistentes parlamentarios-. Sin embargo, no ha llegado a decir que esto haya sido lo determinante y ha preferido esperar a las legislativas de junio.

La UE felicita a Macron

Los representantes de las instituciones europeas felicitaron al socioliberal Emmanuel Macron por ganar la primera vuelta de las presidenciales francesas y confiaron en que se imponga de nuevo en la segunda ronda, frente a la ultraderechista Marine Le Pen.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, felicitó a Macron "por su resultado en la primera vuelta y le deseó ánimo para el futuro", dijo el portavoz comunitario Margaritis Schinas a través de la red social Twitter.

.@JunckerEU a félicité @EmmanuelMacron pour son résultat au premièr tour et lui a souhaité bon courage pour la suite. #Presidentielle2017 — Margaritis Schinas (@MargSchinas) 23 de abril de 2017

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, dijo también en Twitter que "ver las banderas de Francia y la UE saludar el resultado de Macron es la esperanza y futuro de nuestra generación".

Voir les drapeaux de la #France et de l'#UE saluer le résultat de @emmanuelmacron, c'est l'espoir et le futur de notre génération — Federica Mogherini (@FedericaMog) 23 de abril de 2017

El excomisario y jefe negociador de la salida de Reino Unido de la UE, Michel Barnier, alertó por su parte de los riesgos que implicaría la victoria de Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas del próximo 7 de mayo. "Patriotas y europeos, yo confiaría en Emmanuel Macron. Francia debe mantenerse europea," dijo en Twitter.

Afines a Le Pen ven a Macron como Hollande

Los lugartenientes de Marine Le Pen, candidata ultraderechista a las presidenciales francesas, trazaron hoy con claridad su estrategia para la segunda vuelta, presentar a su rival Emmanuel Macron como el heredero y el continuador de la política del actual presidente, François Hollande.

"Hay una mayoría de franceses que por nada del mundo quiere revivir este quinquenio de pesadilla en el que Emmanuel Macron ha estado en los primeros puestos", declaró Nicolas Bay, secretario general del Frente Nacional (FN), el partido de Le Pen.

El vicepresidente del FN, Florian Philippot, repitió en el canal 'BFMTV' el argumento de que Macron tuvo durante la campaña para la primera vuelta "el apoyo del Estado. Es la continuidad de los gobiernos que se han sucedido, del Gobierno de Hollande".

"Su programa es la desregulación total de la economía, la globalización salvaje", señaló Philippot, que reprochó al pretendiente socioliberal haber felicitado a la canciller alemana, Angela Merkel, por "haber acogido 1,5 millones de inmigrantes".

También le criticó su postura europeísta -lo definió como "franco-escéptico"- y avanzó que en la nueva fase de la campaña pondrá en evidencia que "tenemos visiones completamente diferentes de Francia", y en particular de su inserción en la Unión Europea (UE). "Uno de los grandes retos -indicó- es si Francia debe ser un país soberano o bajo tutela".