La Policía difunde la imagen de un sospechoso del atropello de Estocolmo

La policía sueca no ha detenido al conductor del camión utilizado para perpetrar un atentado este viernes en Estocolmo, pero difundió imágenes de un sospechoso grabadas por cámaras de vigilancia. "No tenemos ningún contacto" con el conductor de ese camión, ha declarado un responsable de la investigación, Dan Eliasson.

Otro agente, Ulf Johansson, ha mostrado a la prensa la imagen de un sospechoso, un hombre relativamente joven, que viste una sudadera con capucha, filmada a proximidad del lugar del atentado en el centro de la capital sueca.

La policía no ha dado ningún balance de víctimas en el atentado. "Hay muchos heridos (...) e informaciones según las cuales hay muertos. De momento no podemos confirmar el número de heridos ni de muertos", ha dicho Eliasson. Las fuerzas de seguridad han pedido a los ciudadanos que no acudan al centro de Estocolmo.

Horas antes, el primer ministro sueco, Stefan Lofven, ha descrito el atropello ocurrido este viernes en una calle comercial del centro de Estocolmo como un acto de terrorismo. "Suecia ha sido atacada. Todo apunta a un atentado", ha proclamado.

Lofven ha instado a la población a seguir las instrucciones de las autoridades para evitar posibles riesgos, según la cadena SVT. Al menos tres personas han muerto por este atropello, que habría sido cometido con un camión robado, según un portavoz de la empresa cervecera propietaria del vehículo.

