Países Bajos contará los votos a mano en las próximas elecciones para evitar un ciberataque

DIjo Stalin, los que votan no deciden nada, son los que cuentan los votos los que deciden todo. Sigue siendo tan valido antes como ahora, los cuentes electronicamente o manualmente.





Me acuerdo, casualmente, como hace unos meses hubo un referendum en Holanda para decidir si Holanda iba a ayudar y apoyar la entrada de Ucrania en la UE. Salio que NO. Que ocurrio despues? Pues que las instituciones europeas y el gobierno holandes decidio que ese referendum no tenia validez juridica, y que se haria lo que ellos querian. Democracia? Para que luego hablen de que Rusia hackea o no.