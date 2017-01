Le Pen dice que la UE ha muerto pero que todavía no lo sabe

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen asegura, en una entrevista que publica hoy el dominical alemán 'Bild am Sonntag', que "la Unión Europea (UE) ha muerto pero todavía no lo sabe". "La UE ha muerto pero todavía no lo sabe. Ha fracaso en todos los ámbitos", dice Le Pen en la entrevista.

En lo económico, según la política francesa, hay un crecimiento débil, en lo social la pobreza crece y el desempleo es alto, en política de seguridad "la UE no es capaz de proteger las fronteras de Europa" y no puede proteger a los ciudadanos del terrorismo islamista. "Cuando un experimento fracasa tan estrepitosamente hay que darlo por terminado", dice Le Pen.

Preguntada por la promesa de que convocaría, en caso de ganar las elecciones presidenciales en su país, un referendo para una salida de Francia de la UE dijo que este estaría precedido por un intento de negociación para crear una "Europa de las naciones".

"Quiero que la UE nos devuelva la soberanía en cuatro ámbitos: la protección de las fronteras, la política monetaria, la política económica y la justicia", dijo. "Si la UE acepta, entonces crearemos una Europa de las naciones. De lo contrario, le diré a los franceses que convocaré un referendo y abandonaremos la UE", agregó.