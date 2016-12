La Policía de Túnez identifica al sospechoso del atentado en Berlín

El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, ya había corroborado la emisión de una orden de detención a nivel europeo contra "un nuevo sospechoso" relacionado con el atentado de Berlín. Al término de una reunión extraordinaria de la comisión de Interior del Bundestag (cámara baja alemana), De Maizière ha recalcado que esta persona, de la que no aportó identidad, "es un sospechoso, pero no obligatoriamente el autor" del atropello múltiple con un camión en el mercadillo navideño de la capital alemana. Esta terminología de "acto criminal grave que representa un peligro para el Estado" es la utilizada por la justicia alemana para calificar a los atentados o a los proyectos para cometerlos.

Esta persona, de refugiado tenia bien poco. Llego a Europa hace 7 años, y ha estado en prision en Italia. Este mismo año solicito asilo en Alemania pero le fue denegado. Tambien atraco una joyeria con la intencion de conseguir fondos para comprar armas y municion, lo que llevo a las autoridades a considerarlo como un peligro para la seguridad nacional.

Sin embargo, ahi estaba, viviendo en centros de refugiados a costa de los contribuyentes.

Tambien te dan 100.000 euros por entregar el cadaver del individuo?

Los islámicos han empezado a ganar la guerra. Después de muchísimos años para conseguir en Europa las pocas o muchas libertades y derechos, de conseguir un espacio europeo donde circular libremente, esta es una (sólo una) de las consecuencias de esta guerra (sí, sí, guerra, a ver si se enteran los políticos, oenegistas y vividores varios del presupuesto público).Recuerdo los cobardes asesinatos de los periodistas de Charlie Hebdo, cuando todo el buenismo oficial se lanzó a la calle con la proclama de je suis Charlie, etc y desgañitándose con que no acabarían con la libertad de expresión, el resultado tangible fue que se dejaron de publicar caricaturas de ?El Profeta?. Libertad de Expresión, por los suelos, como la libertad de circulación. Otra victoria de los islamistas. Y lo más curioso es que cada vez que se produce una escabechina (que, más que previsiblemente, irán en aumento porque esa es, al parecer, la voluntad de El Clemente),nuestros representantes de la casta político-oenegista se muestran?sorprendidos? y, por supuesto, remarcando que los atentados ?nada tienen que ver con el Islam? (tendrán que ver con el budismo). Y pretenden meter en la Unión Europea nada menos que a Turquía. Hala, 75 millones de musulmanes circulando libremente por toda Europa. Y todavía se permiten abroncar a países como Hungría, Polonia, Chequía y otros que tratan de mantener la dignidad y libertades de Europa, esta Europa que ya se está empezando a descomponer y a perder la guerra. No me extraña que los británicos prefieran salirse de?Europa? (¿Eurostán?).

El Islam es tolerante. Islam significa paz. Se opone a toda violencia o guerra, santa o no. La mujer en el Islam tiene los mismos derechos que el hombre. En los países islámicos nadie es perseguido por sus creencias,religiones u orientaciones sexuales. En los países islámicos impera la democracia y el respeto a los derechos humanos. En Europa deberíamos aprender del Islam, de hecho deberíamos islamizarnos y no perseguirlos pues, como está demostrado, el Islam no tiene ninguna relación con los atentados.

El problema que no se quiere plantear, es que dyerminados versiculos del Coran, son incompatibles con nuestra cultura y civilizcion, y com por lo menos hasta ahora, los musulmanes mantienen que el Coran es el mensaje de Dios , tranmitido por medio del arcangel San Gabriel a Mhoma , y que hay que interpretar al pie de la letra, y que no se puede cambiar ni una coma, pues ahi esta el problema que se trata de no ver.

QUE CASUALIDAD,OTRA VEZ SE HAN DEJADO LA DOCUMENTACION OLVIDADA.BASTA YA DE TOMARNOS EL PELO DE TOMARNOS POR TONTOS CON VERSIONES OFICIALES QUE NO SE LAS CREEN NI ELLOS MISMOS.TODO ESTO SIN DUDA ALGUNA HUELE A ATAQUE DE FALSA BANDERA LO MISMO QUE EL ASESINATO DEL EMBAJADOR RUSO EN TURQUIA AL IGUAL QUE SE HA HECHO DURANTE TODA LA HISTORIA.ENGAÑARNOS,ENGAÑARNOS Y ENGAÑARNOS.YO DESDE AQUI DIGO A LA GENTE QUE ABRAN SU MENTE Y NO SE DEJEN LAVAR EL COCO DE ESTA MANERA



Sí que nos engañan, sí. Pregúntaselo a los suecos donde la Policía tiene prohibido dar ningún dato sobre la nacionalidad, origen o religión de los implicados en delitos. Por cierto, Suecia, no ha mucho país ejemplar y pacífico donde los hubiera, que adoptó oficialmente el ?multiculturalismo? hace algunas décadas y que hoy encabeza las estadísticas europeas de violaciones cometidas en más de un 90% por hombres de una determinada procedencia y religión. Donde ya hay barrios en los que, no ya las mujeres,sino las ambulancias, los bomberos y la mismísima Policía no se atreven a entrar. Donde ciudadanos judíos descendientes de los del Holocausto y que siempre habían agradecido a Suecia el acogerles, son hoy en día, insultados,agredidos y perseguidos hasta el punto de que tratan de salir del país, a Estados Unidos, Canadá (alguno ha venido hasta Baleares)o, incluso Israel para sentirse seguros.

Pues no se como le beneficia a Merkel que se diga que haya sido un tunecino islamico. Si haces un atentado de bandera falsa, tiene que ser para sacar algo a cambio. Yo no veo que Merkel gane mucho.

QUE YA NO QUEDAN VÍRGENES EN EL PARAÍSO MUSULMÁN.Así que deja los gritos y vete a la mezquita a pedir otra cosa.Me rio yo de tanta religión de paz y amor.