Frente a ataques con camiones no hay medidas infalibles, según los expertos

Frente a atacantes que utilizan camiones de gran tonelaje para arremeter contra multitudes y causar verdaderas carnicerías no existen medidas infalibles pero se pueden tomar precauciones, advierten los expertos en seguridad.

El número de objetivos potenciales de este tipo de ataques es tan alto que el riesgo subsistirá en los próximos años, calculan expertos sobre este método de ataque preconizado desde hace años por Al Qaida y el autodenominado Estado Islámico (EI).

"La única manera de protegerse es cuando el evento está previsto con antelación. En ese caso se pueden tomar medidas de prevención, como prohibir la circulación en las calles o colocar bloques de hormigón", dijo un alto responsable de la lucha antiterrorista, bajo condición de anonimato. Es el caso de los mercados de navidad en Francia, donde se pueden tomar medidas de seguridad. "Tras la masacre de Niza (sureste), estos blancos estaban entre las hipótesis".

"¿Pero qué pasaría si ocurre un ataque similar un día de semana en febrero, sin ningún evento particular, en los Campos Elíseos o en una avenida cualquiera? En ese caso no se puede hacer nada. Puede pasar en cualquier lugar y en cualquier momento". "Este es el gran problema de este tipo de atentados. Se trata de ataques repentinos con medios que se pueden encontrarse fácilmente", apuntó este alto funcionario.

Además, las medidas de protección estáticas, como las barreras, son disuasorias pero pueden ser burladas. El tunecino Mohamed Lahouaiej Bouhlel, quien cometió la masacre de Niza del 14 de julio (86 muertos), estuvo en el lugar del ataque el día previo a pasar al acto para localizar el lugar por el cual podía penetrar al paseo de los Ingleses, la avenida costera en la que se había congregado una multitud para admirar fuegos artificiales.

"Se deben realizar estudios de vulnerabilidad, pero eso exige medios", explica Ludovic Guérineau, exmiembro de los servicios secretos franceses y actual director de operaciones de la firma de seguridad privada Anticip. "Se trata de lugares abiertos, en entornos naturales, por lo que se tendrán que adoptar medidas adaptadas". "Desgraciadamente, habrá que acostumbrarse a vivir bajo amenaza, conscientes de que los métodos de los atacantes inevitablemente se adaptarán". "Si ven que las medidas adoptadas para contrarrestar la amenaza cambian, cambiarán sus métodos", indicó.

Este tipo de ataques contra civiles, militares o policías se ha visto en Israel. Atacantes palestinos han llegado incluso a emplear aparatos utilizados en obras públicas, difíciles de detener. En septiembre de 2014, el grupo Al Qaida en la península Arábiga (Aqpa) describió este método en su revista de propaganda Inspire, en el que instan a sus seguidores a utilizar vehículos pesados para cometer atentados. En su portada mostraban una camioneta Ford bajo el título 'La última maquina para matar'. "Pueden utilizar camionetas, cuanto más grandes mejor. Para provocar el mayor daño posible, deben circular rápido, manteniendo el control del vehículo para arrollar a una gran cantidad de personas", indicaban.

El entonces portavoz del EI, Abu Mohamed al-Adnani, llamó también a los simpatizantes del grupo extremista a atacar a "infieles" con los medios disponibles: "Si no tienen bombas o armas, encuentren a un estadounidense o a un francés, o cualquiera de sus aliados. Golpeen sus cabezas con una piedra, apuñálenlos, arróllenlos con sus vehículos".

"En el futuro, cuando se organice este tipo de evento público, habrá que tomar en cuenta esta amenaza", avisó el alto responsable antiterrorista. "Pero cuando no se trata de un evento planificado, no hay nada que hacer. No se puede prohibir la circulación de todos los camiones en los centros de las ciudades", concluyó.