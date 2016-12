El desgarrador relato de un bilbaíno herido en el ataque

«El dolor ha sido lo más insoportable de toda mi vida. Hacía mucho frío. Cada vez que tiritaba, el insoportable dolor (el mayor que jamás he sufrido) se multiplicaba». Así recuerda Iñaki Ellakuria, un joven de Bilbao, los terribles momentos vividos cuando fue atropellado la pasada noche en el atentado de Berlín. «El camión me ha pillado de pleno», lamenta el joven, que se recupera en un hospital de las heridas sufridas. Tiene roto tibia peroné de una pierna, tobillo de otra y cadera, tal y como ha contado a sus amigos a través de las redes sociales.

Ellakuria, alumno de Erasmus de la UPV/EHU de Sarriko, se encontraba con dos amigas, también vascas, en el mercadillo de Navidad de Europa Centre cuando la barbarie y el terror le pilló por sorpresa. «Un camión negro ha entrado a toda hostia, cargándose par de casetas y arrollando a todo el mundo. Me ha arrollado y atropellado ambas piernas», relata el joven. «Estoy bien, gracias a la cantidad de drogas que me han enchufado por vena. Pero el dolor ha sido lo más insoportable de toda mi vida», recuerda.

El herido se encontraba con dos amigas vascas que resultaron ilesas

Todavía en estado de shock, a Ellakuria le resulta inevitable revivir continuamente el trauma sufrido en lo que parecía una tranquila noche de ambiente prenavideño en la capital alemana. «Cada vez que lo pienso, más me duele. Creí que no era capaz de soportar semejante dolor», dice, sin borrar de su mente el momento en que irrumpió el vehículo a gran velocidad entre la multitud allí reunida. «Oí al camión chocando contra la primera caseta, me giré y lo tenía en mi puta cara. Iba rápido, muy rápido para ser una salida de calzada».

«La gente se portó de lujo»

A pesar de los momentos de angustia y confusión que se apoderaron de los presentes, Ellakuria agradece las muestras de solidaridad recibidas. «La gente no herida, se portó de lujo con nosotros. Cojines, agua, comida, mantas, gorros bufandas...».

El joven bilbaíno se encontraba junto a otras dos jóvenes, también vascas y llamadas Cristina e Irati, que resultaron ilesas. Irati, que ha acompañado a Ellakuria toda la madrugada en el hospital, ha relatado que ni ella ni su amiga se percataron de que se acercaba un vehículo. «Sólo Iñaki se dio cuenta del camión», ha contado en declaraciones a Radio Euskadi. Instantes después, «vimos a Iñaki gritando en el suelo. El pie no se le movía del suelo. No se levantaba», recuerda, mientras matiza que el joven se encuentra «bien gracias a los calmantes».

Este martes, Ellakuria ha sido operado de sus fracturas este martes por la mañana en un hospital de la capital alemana. El joven sufre rotura de tibia y peroné en una pierna, del tobillo de la otra pierna, y cadera, según ha contado él mismo a través de la red social Twitter.

En declaraciones a EiTB, Juanjo Ellakuria, padre del joven herido, ha relatado en la puerta del hospital que, tras la operación, su hijo "se está despertando de la anestesia y está bien, recuperando el ánimo y la operación parece que ha salido bien".

Un camión negro ha entrado a toda hostia, cargándose par de casetas y arrollando a todo el mundo.Me ha arrollado y atropellado ambas piernas — Iñaki Ellakuria (@hinak_nako) 20 de diciembre de 2016

Oí al camión chocando contra la primera caseta, me giré y lo tenia en mi puta cara. Iba rápido, muy rápido para ser una salida de calzada. — Iñaki Ellakuria (@hinak_nako) 20 de diciembre de 2016

La gente no herida, se portó de lujo con nosotros. Cojines, agua, comida, mantas, gorros bufandas... — Iñaki Ellakuria (@hinak_nako) 20 de diciembre de 2016

El Gobierno Vasco se ha puesto ya a disposición de la familia de Ellakuria, que está viajando en este momento hacia la capital germana. El joven está ingresado en el hospital Krankenhaus Wenckelbach

El Ejecutivo autónomo prestará ayuda a través del área de Acción Exterior, así como del Departamento de Salud "por las necesidades médicas que puedan producirse".

El Gobierno Vasco no tiene constancia, por el momento, de que haya más ciudadanos vascos heridos en el ataque.

El lehendakari muestra su repulsa

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado este martes su "repulsa" por los atentados terroristas cometidos en Europa en las últimas horas.

Urkullu, a través de las redes sociales, ha recordado que hoy es el Día Internacional de la Solidaridad y que en ese marco el Gobierno Vasco transmite a las familias de las víctimas de los atentados su "más sincera solidaridad".

"Extendemos nuestro mensaje de solidaridad y cariño a la ciudadanía de los países atacados por estos atentados contra la vida y la dignidad humana", añade Urkullu, que ha reclamado una política europea de "defensa y seguridad común".

El lehendakari concluye: "Euskadi, que ha padecido la violencia y el terrorismo, quiere hoy reafirmar su apuesta en defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas y la convivencia en paz y libertad".

Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha expresado también la "enérgica repulsa" del Ejecutivo por los últimos atentados cometidos en Europa. En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha insistido en la necesidad de "una política europea de Defensa y Seguridad común".