Catar pide el fin del «bloqueo» para negociar sobre la crisis del Golfo

El ministro de Relaciones Exteriores de Catar pidió este lunes a los Estados vecinos que levanten el "bloqueo" a su país, si quieren que el régimen de Doha participe en negociaciones para poner fin a la crisis diplomática del Golfo.

Así, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani calificó de "acto de agresión" las medidas para aislar a Catar impuestas por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y otros países. Y afirmó, ante periodistas en Doha, que su levantamiento es una "condición previa" para cualquier negociación.

"Tenemos que dejarlo muy claro para todos, las negociaciones se deben realizar de forma civilizada y deberían tener una base sólida, no bajo presión ni bajo un bloqueo", dijo el ministro, cuyo país niega firmemente el "apoyo a yihadistas y extremistas" que le imputan sus vecinos.

Acusando a Catar de respaldar y financiar al "terrorismo" y de acercarse a su rival Irán, Arabia Saudí y sus aliados del Golfo cortaron el 5 de junio todas sus relaciones con el emirato, retirando a sus embajadores y llamando a sus ciudadanos a abandonar su territorio antes del 19 de junio.

El aislamiento puede ser largo

La medida también incluyó cerrar las fronteras terrestres y marítimas con el emirato, prohibir a los aviones cataríes utilizar sus espacios aéreos e impedir que los ciudadanos de ese país transiten por sus aeropuertos. El llamamiento del jeque Mohamed fue hecho poco después de que el ministro de Relaciones Exteriores de EAU advirtiese que el aislamiento diplomático de Catar puede ser muy largo.

"No queremos una escalada, queremos aislar" a Catar, dijo el ministro Anwar Gargash a un grupo de periodistas durante una visita a París. "Este aislamiento puede durar años", agregó. Gargash consideró que mientras los rivales de Catar "apuestan por el tiempo", no se puede alcanzar una solución hasta que éste no se comprometa a "cesar su apoyo a los yihadistas e islamistas radicales".

Además, indicó que los tres países del Golfo junto con Egipto entregarán una lista a Catar "en los próximos días" con sus peticiones, incluyendo la expulsión de personalidades radicales, sin dar más precisiones.