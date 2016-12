Mueren tres niños en un incendio en un campamento de desplazados sirio

Pobres ciudadanos de Alepo. Alepo, una de las ciudades +antiguas del mundo, con una antiquísima presencia cristiana, donde convivían pacificamantes de la revolución ?espontánea? kurdos y árabes, cristianos y musulmanes, alawitas y sunnitas, armenios y turcomanos. Con + mujeres q hombres en la Universidad, hasta con bares de gays. Alepo, q se mantuvo al margen de la revolución ?espontánea?. Q no entró en guerra hasta q los islamistasterroristas de Al Qaeda y aliados, tras su fracaso en Damasco, y después de un año de haber empezado la guerra, no la tomaron desde fuera con la inestimable ayuda de Turquía, del armamento de Obama y Hillary y del dinero de Arabia Saudí, Qatar y otros. Pero no lo han conseguido. No impondrán la Sharia, ni esclavizarán a las mujeres ni cometerán genocidios contra las minorías étnicas o religiosas. Felicidades a los sirios por la liberación de Alepo. https://www.youtube.com/watch?v=iLylpRn9uXQ&feature=youtu.be