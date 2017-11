Mercados de Portugal Un recorrido por las más atractivas plazas del país vecino, una expresión de la decadencia elevada a arte Mercado do Livramento / I.V. IGNACIO VILLAMERIEL Viernes, 17 noviembre 2017, 18:03

Estoy convencido de que el mejor momento para visitar una ciudad que no se conoce es con la primera luz del día. Para empezar porque apenas habrá otros turistas con los que tropezarse y segundo porque así puedes ver cómo se despereza la ciudad y sus habitantes. Eso es lo que hice recientemente en Portugal. Hay quien no puede pasar sin ver la catedral de las capitales que visita, en mi caso me gusta más darme una vuelta por los mercados.

En Oporto, cerca de la Avenida de los Aliados, se encuentra una de las zonas más animadas y populares de la ciudad: el Mercado do Bolhao, donde desde 1914 se vende carne, pescado, fruta, flores y muchos otros productos. El mercado tiene varias plantas en las que los comercios se distribuyen en torno a un gran patio central. En el interior de este inmenso y decadente edificio se conserva la esencia de la ciudad de Oporto, y por la zona cercana se ven montones de tiendas, sobre todo de bacalao, que no se han modernizado y conservan su aspecto antiguo. Aunque tenga un aspecto de dejadez absoluta y parezca que se caiga a trozos, el mercado central de Oporto es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Además es un punto de referencia donde se puede ver la auténtica vida de la urbe lejos de los tópicos. Por eso mismo, aunque no se compre nada, merece la pena visitarlo y dejarse envolver con su ambiente nostálgico.

Mercado do Bolhao, en Oporto. / Flickr

Los mercados de Lisboa son también una buena forma de conocer la vida de la ciudad desde otro punto de vista. Los hay de alimentación, de productos biológicos, de artesanía y antigüedades o para gourmets. El Mercado da Ribeira es actualmente el mercado de moda en la ciudad, y es un buen lugar donde comer. Aunque los fines de semana se llena de turistas y se pone hasta los topes, por lo que es complicado encontrar sitio para sentarse. Sin embargo, es una oportunidad única para degustar lo mejor de la gastronomía del país vecino porque se puede comprar la comida y comerla sentado en cualquier sitio de las mesas corridas que ocupan la parte central. Hay para todos los gustos: hamburguesas, comida asiática, pizza, sushi, tartares, platos vegetarianos y postres.

Mercado da Ribeira, en Lisboa. / Flickr

Con todo, el mercado que más me gustó de los que visité en el país luso, fue el de Setúbal. En general la ciudad me gustó bastante y el Mercado do Livramento fue un gran descubrimiento. En la oficina de turismo me informaron de que se trataba de uno de los mercados de pescado más importantes del mundo y allí me fui para comprobarlo. Estéticamente lo es, desde luego. El do Livramento de Setúbal, a parte de ser un lugar lleno de vida y bullicio, ofrece todos los productos frescos de cada época del año, así como productos importados. Quizá por ello, este mercado de pescado ha ganado en 2014 y 2015 el premio al mejor de Europa.

Mercado do Livramento de Setúbal. / Visit Setúbal

Por último, en el Algarve, en la localidad costera de Quarteira está el Mercado do Peixe, una visita obligada para quienes les guste el pescado y el marisco. Tanto si quieren comprar -encontrarán gran variedad, con muy buena calidad y a precios competitivos-, como si sólo quieren dar un paseo entre los puestos y disfrutar del colorido de sus mercancías, el bullicio de la gente y la habilidad de los que despachan el pescado. Es bastante pequeño, por lo que si solo se va de visita, conviene hacerlo con educación y no interferir en la actividad propia del lugar. Se trata de dos edificios del siglo XIX. En el primero de ellos se ubican las frutas, verduras y hortalizas, y en el segundo el pescado y el marisco pescado esa misma noche. En cualquiera de ellos disfrutará de la amabilidad portuguesa y de sus riquezas gastronómicas. Bom proveitio.