La actriz porno Stormy Daniels demanda a Trump para anular su acuerdo Daniels (i) y Trump. / Ethan Miller y Mandel Ngan (AFP) Afirma que el acuerdo de no divulgación carece de validez porque en su momento el actual presidente de Estados Unidos no lo firmó COLPISA / AFP Miércoles, 7 marzo 2018, 12:06

La actriz porno Stormy Daniels demandó este martes al presidente estadounidense Donald Trump en un tribunal de Los Ángeles para tratar de invalidar una cláusula de confidencialidad que firmó con el magnate, según documentos judiciales.

Daniels, que se llama en realidad Stephanie Clifford y habría mantenido una relación íntima con Trump, afirma en su demanda que el acuerdo de no divulgación carece de validez porque en su momento el actual mandatario no lo firmó. "La denunciante solicita una orden de este tribunal que declare que el acuerdo nunca se concretó y no existe, entre otras cosas porque Trump nunca lo suscribió", señala el texto, firmado por el abogado de la actriz, Michael Avenatti.

La cláusula de confidencialidad fue firmada por Stephanie Clifford y el abogado de Trump, Michael Cohen, el 28 de octubre de 2016, unos días antes de las elecciones que marcaron la victoria del republicano, detalla la denuncia. "El acuerdo imponía diferentes condiciones y obligaciones no sólo a la señora Clifford sino también al señor Trump. Requería igualmente la firma de todas las partes, incluida la del señor Trump", prosigue el documento.

Un giro de 130.000 dólares fue de todas maneras enviado a Stormy Daniels, que en el acuerdo aparecía mencionada como Peggy Peterson. Según la demanda, a partir de enero de 2018 y de la emergencia de "detalles del acuerdo" en la prensa, "el señor Cohen, por medio de táctica de coerción y de intimidación, forzó a la señora Clifford a firmar una falsa declaración en la que se estipulaba que las informaciones sobre una relación con el señor Trump eran falsas".

"Hacia el 13 de febrero, Cohen difundió un comunicado sobre la señora Clifford y la existencia de un acuerdo de confidencialidad sin su consentimiento" y alrededor del 27 de febrero "Cohen inició de manera insidiosa un procedimiento de arbitraje falso contra la señora Clifford en Los Ángeles (...) sin advertirla de ello". La demanda señala que Stephanie Clifford y Donald Trump mantuvieron una relación íntima -iniciada en Lake Tahoe, California - entre el verano boreal de 2006 y "una buena parte de 2007".

El magnate se casó con Melania Knauss en 2005. Su hijo Barron nació en marzo de 2006.