Trump confirma que le investigan por despedir a Comey

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que está siendo investigado por despedir al exdirector del FBI James Comey y que quien lidera esas pesquisas es la persona que le sugirió dar ese paso, sin aclarar a quién se refiere. "¡Estoy siendo investigado por despedir al director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI! Caza de brujas", escribió Trump en un mensaje de Twitter que deja muchos interrogantes y abre un nuevo episodio en la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 en EEUU.

Por el momento, ni la Casa Blanca ni el abogado de Trump para todo lo relacionado con esta investigación, Marc Kasowitz, han emitido una aclaración sobre el mensaje del presidente.

Trump no da ningún nombre, pero su comentario llega después de que este jueves, en la misma red social, se mostrara enfurecido y tachara de "falsa" la información de que el fiscal especial Robert Mueller está investigándolo por posible obstrucción a la Justicia. No obstante, no está claro si se refiere a Mueller, que fue nombrado fiscal especial sobre la trama rusa tras el despido de Comey, o al fiscal general adjunto estadounidense, Rod Rosenstein, quien elaboró un informe determinante en el que recomendaba a Trump destituir a Comey.

Según una fuente anónima de la CNN, que habló con Trump en las últimas 24 horas, la persona a la que se refería el presidente es Rosenstein. El fiscal general adjunto emitió un día antes un inusual comunicado en el que pedía a los estadounidenses "ejercer cautela antes de aceptar como verdad cualquier noticia atribuida a funcionarios anónimos, particularmente cuando no se identifica el país ni la agencia del Gobierno a la que pertenece".

La demócrata de más nivel en el Comité de Justicia del Senado, Dianne Feinstein, que supervisa los asuntos relacionados con el Departamento de Justicia, expresó hoy su malestar por el controvertido mensaje de Twitter que publicó el presidente. "Estoy cada vez más preocupada de que el presidente intente despedir no solo a Robert Mueller (...) sino también a Rosenstein, quien nombró a Mueller", indicó la demócrata en un comunicado.

Precisamente, hoy trascendió que Mueller ha incorporado 13 nuevos abogados para la investigación rusa y tiene planes para contratar a más. Mueller está conformando un equipo de investigadores que han lidiado con casos del más alto nivel para las pesquisas sobre la trama rusa, indicó hoy su portavoz Peter Carr.

Poco antes del polémico mensaje, Trump escribió otro en el que decía: "Después de siete meses de investigaciones y audiencias en comité sobre mi 'complot con los rusos'" nadie ha sido capaz de mostrar ninguna prueba. ¡Triste!". En dos mensajes de Twitter, Trump ya había dejado clara su frustración por la revelación, publicada la noche del miércoles en The Washington Post, sobre la investigación de Mueller, que lidera una pesquisa independiente sobre la presunta injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 en EE.UU. "Se inventaron una falsa conspiración en la historia de los rusos, encontraron cero pruebas, así que ahora van a por la obstrucción de Justicia en la historia falsa. Bonito", escribió Trump. "¡Están siendo testigos de la mayor CAZA DE BRUJAS en la historia política estadounidense, liderada por gente muy mala y con problemas!", añadió en otro tuit.

The Washington Post, que cita a funcionarios anónimos, informó este jueves que Mueller, que está investigando la posible injerencia rusa y los contactos entre Moscú y el entorno de Trump, había incluido en su pesquisa la posibilidad de que el propio mandatario incurriera en obstrucción a la Justicia.

El exdirector del FBI James Comey, despedido por Trump el pasado 9 de mayo y que estaba antes a cargo de la investigación sobre Rusia, garantizó al presidente que él no formaba parte de la pesquisa, que sí afectaba a parte del entorno del mandatario. Por otro lado, el vicepresidente de EE UU, Mike Pence, dijo hoy en Miami que es "rutinario" el que haya contratado un abogado para lo referente a la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.